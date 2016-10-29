Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na katıldı. Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda sağlık politika belirleyicisi, bilim insanı ve öğretim üyesi ile araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilen kurultay, The Marmara Otel’de başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan “3’üncü Türk Tıp Dünyası Kurultayı”nın açılışında konuşan Bakan Akdağ, “2017 yılından itibaren sağlıkta dönüşüm programının ikinci fazılını yürürlüğe koyacağız. Şuanda sahada arkadaşlarımız harıl harıl çalışıyor ve veri topluyor” şeklinde açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kurultaydaki katılımcılara yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 93'üncü yılında 15 Temmuz gecesi büyük bir felaketin eşiğine geldik. Büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Bir kere daha bu milletin 93 yıl sonra kurtuluş savaşından çıkan bir milletin cumhuriyetin 93. Yılında yine aynı ruhu taşıdığını gördük.İnşallah bu darbeci zihniyet, Türkiye’yi geri bırakan ufka baktığımızda bizi geri bırakan bu darbeci zihniyet, ümit ediyorum ki artık bu ülkede sona ermiş olsun.”

Bakan Akdağ, anne ve bebek ölümleri verileri

Anne ölümlerinin yüz binde 70 civarından, yüz binde 15’lere gerilediğini, bebek ölümlerinin ise binde 30’lardan, binde 7 civarına gerilediğini anlatan Bakan Akdağ, “Türkiye’de ne oldu sağlıkta dönüşüm programıyla. Anne ve bebek ölümlerine baktığımızda anne ölüm oranları 2000’li yılların başında AK Parti hükümetleri göreve başladığında yüz binde 70 civarındaydı. Bugün 100 binde 15’lere gerilemiş durumda. Bebek ölümleri de binde 30’lar civarındaydı. Şuanda binde 7 civarında. Açıkça ifade etmeliyim ki son 3-4 senedir de bu durumu artık iyileştiremiyoruz. Demek ki yeni bir şeyler yapmak lazım. Onun günü geldi. Nasıl 2002’de büyük bir dönüşüme giriştiysek şimdi de sağlıkta dönüşümün ikinci faslına geçmek yeni bir şeyler yapmak gerekiyor” şeklinde konuştu

"Hedefler koymuş durumdayız"

2002 yılında ağır sağlık harcaması yapan, yıllık gelirinin yüzde 40’ını sağlığa harcayan aile sayısının 160 binin üzerinde olduğunu, ancak bu sayının 2012’de 30 binlere indiğini kaydeden Akdağ, “2015’te 60 binlerde. Biraz artmış. 160 binle kıyasladığınızda aza ama burada da yapacaklarımız var. Vatandaşımızı yıkıcı harcamadan kurtarmak lazım. Vatandaşın memnuniyeti 2013’ün sonunda yüzde 39’dan şuanda yüzde 70’lerin üstünde. Hedefler koymuş durumdayız. Bu memnuniyeti yüzde 80’lere yaklaştırmak, yıkıcı harcamayı 0’a indirmek lazım ama realitede zor. En azından 10 bin ailenin altına çekmek anne ölümlerini yüz binde 10’un bebek ölümlerini ise binde 6’nın altına çekmek istiyoruz. Nereye kadar Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı 2023’e kadar. 2017 yılından itibaren sağlıkta dönüşüm programının ikinci fazılını yürürlüğe koyacağız. Şuanda sahada arkadaşlarımız harıl harıl çalışıyor ve veri topluyor” dedi.

Sağlık Bakanı Akdağ, konuşmasının ardından ‘3’üncü Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na yurtiçi ve yurtdışından katılan sağlık politika belirleyicisi, bilim insanı ve öğretim üyesi ile araştırmacılar ile aile fotoğrafı çektirdi. Akdağ, daha sonra kurultaydan ayrıldı.