Erzurum’da gezi ve ziyaretlerde bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Tıp Fakültesi öğrenci grubuyla bir araya geldikten sonra AK Parti Erzurum İl Başkanlığında, Şemdinli’de 9 askerin şehit olduğu, 8 vatandaşın hayatını kaybettiği, 11'i asker toplam 27 kişinin yaralandığı hain terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Akdağ, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bugün yine hain terör örgütü Şemdinli’de alçakça saldırı düzenledi ve şehadet haberini aldığımız kardeşlerimiz var, yaralılarımız var. Bu toplantıya gelirken Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürüyle görüştüm. Ambulans uçaklarımız hazır. İhtiyaç olması durumunda ve kendi sağlık durumlarının elvermesi durumunda yaralılarımızı daha ileri merkezlere naklediyoruz. Bu hususta çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Tabi burada önemli olan husus şu yaralı kardeşlerimizin nakledilmesi için onların genel durumu müsaade etmesi lazım. Allah’tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bu mücadele kararlılıkla devam edecek. Hain terör örgütleri isimleri ne olursa olsun, biz onları birbirinden ayırt etmiyoruz. Hain terör örgütleri ve onların arkasındaki güçler. Bu işe destek olan ülkeler ya da o ülkelerin içindeki belli gruplar emellerine ulaşamayacaklar. Bakanlar Kurulu toplantıların ana gündem maddesi ağırlıkla terör. Durum değerlendirmesi yapıyoruz. Türkiye ile derdi olan Türkiye’ye operasyon yapmak isteyen çevreler, ülkeler bilsinler ki bunda muvaffak olamayacaklar. Bu hususta kararlıyız. Terör ve teröriste karşı bir savunma düşüncesi içerisinde değiliz güçlü bir şekilde Türkiye Cumhuriyetinin gücünü onlara gösterecek şekilde onların üstüne gitmeye devam edeceğiz."

Ahmet Akbuğa - Özge Bozo