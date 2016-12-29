Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Mehmet Sekmen ile bir süre görüştü. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Selami Keskin, belediyenin çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Ardından beraberindekilerle AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akdağ ve Elvan, bir süre önce partinin il başkanlığı görevine getirilen Mehmet Emin Öz'e yeni görevinin hayırlı olması diledi. Bakan Elvan, daha sonra partililere hitaben bir konuşma yaptı.

Ziyaret temaslarının ardından iki bakan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı hizmet binası açılış törenine katıldı.

"Teröre nefes aldırmamaya kararlıyız

Törende konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "2016 bütün saldırılara şer kuvvetlerin hain tutumlarına, taşeron örgütlerin Türkiye’nin önünü kesmeye çalışmasına rağmen büyüme hamlesini devam ettiriyor, huzur içinde yolumuza devam ediyoruz. Bu mücadele zor bir mücadele. Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Şehitlerimize rabbim rahmetiyle muamele etsin. Bugün bir taraftan yurt içinde mücadele ederken bir taraftan da terörün ithal edildiği ülkelerdeki teröristlerle mücadele ediyoruz. Türkiye büyük devlet olduğunu herkese göstermiş oldu. Biz de doğulu olarak bu bölgede terörün değil belini kırmak teröre nefes aldırmamaya kararlıyız. Allah’ın izniyle bu bölgede kalkınma hamlesine devam edeceğiz" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’da DAP’ın önemine değinerek, "Sadece kalkınma ajansımız Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane bu 4 ilimizden sorumlu değil. Kalkınma ajansımız Erzurum ili için 358 projeye destek vermiştir. Bunların büyük çoğunluğu sivil toplum kuruluşlarına aittir. İşte bizim diğerlerinden farkımız bu. Biz milletin sesi olduk milletin derdiyle dertlendik. Ankara’da masada oturup buraya projeye yapmaya kalkmadık. Proje Erzurum’da üretildi, Erzincan’da üretildi, Gümüşhane’de üretildi, Bayburt’ta üretildi. İşte diğerlerinden farkımız bu. Bu alanda da önemli başarılar elde ettik. Bu bina sadece DAP İdaresi Başkanlığı tarafından kullanılmayacak. Elbette TÜİK Bölge Müdürlüğü de burada hizmet verecek. Bu bina tüm sivil toplum kuruluşları için, dernekler, vakıflar her türlü STK’lar için. Bölgenin kalkınması ve bir anlamda kalkınma adına bölge adına Erzurum adına çalışmak isteyen her bir kardeşimizin bir uğrak yeri olacak" diye konuştu.

Doğa Alca - Selçuk Kaya