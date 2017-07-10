Bakan Akdağ, Van'da STK temsilcileriyle bir araya geldi

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve bazı toplantılara katılmak üzere Van’a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Güç Birliği Platformu toplantısına katıldı. Elite World Van Hotel’de düzenlenen toplantıda kentteki STK temsilcileri ile bir araya gelen Akdağ, ilin sağlık sorunlarını ele aldı. AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay ve Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan toplantıda, STK temsilcileri sıkıntılarını dile getirdi. Konuşmaları dinledikten sonra mevcut sorunlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Akdağ, AK Parti ile birlikte sağlık açısından büyük yatırımların yapıldığını ifade ederek, “Önemli olan sürdürebilir bir sağlık hizmetini vatandaşa sunmak ve herkesin bu hizmetlerden faydalanmasını sağlamaktır. Türkiye’de kişi başına yılda 500 dolar sağlık harcaması yapıyoruz. Biz bütün bu hizmetleri 500 dolar ile yapıyoruz. Bunun 400 dolarını devlet olarak biz harcıyoruz. Geriye kalan 100 doların yaklaşık 80 dolarlık kısmı ise vatandaşımız cebinden harcıyor. Biz adaleti büyük ölçüde sağladığımıza inanıyoruz. Van’daki hastanelerin şartları İstanbul’daki birçok hastanede yok. İnsan kaynağını birdenbire oluşturamıyorsunuz. İnşallah 2023’e giderken doktor sayımızı artırıp problemlerimizi de büyük ölçüde bitireceğiz” dedi.

2002 yılından önce Van’da bin 924 sağlık personelinin görev yaptığını hatırlatan Akdağ, “Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel sektörde bugün 8 bin 343 personel görev yapıyor. Türkiye’de sağlık personeli sayısı bu kadar artmadı, iki misline bile çıkmadı. Ama Van’da 4,5 kat arttı. Bunun için birçok çaba gösterdik. Van’da 5 tane bile kadın doğumcu yokken şimdi ise 46 kadın doğumcu var. Çocuklarımızın aşılama oranı yüzde 54 iken, bugün yüzde 98’dir. Şükürler olsun çok ciddi bir mesafe aldık. Yine ambulans sayımsız 3 tane iken şimdi 85 tane oldu. Sadece yatak sayımızı bin 272’den 2 bin 945’e taşıdık. Van, bugün nitelikli yatak dediğimiz odalar açısından Türkiye’de neredeyse birinci sıradadır” diye konuştu.

Yapımı devam eden Erciş Devlet Hastanesinin gecikmesinden dolayı Van halkından özür dileyen Akdağ, “Burada yükleniciden kaynaklanan bir gecikme var. Bu sene bu hastaneyi ne yapıp edip hizmete sokacağız” ifadelerini kullandı.

Özel İstanbul Hastanesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Akdağ, “Hastanenin ortaklarının bir bölümünün FETÖ ile ilgili olduğu, diğer kısmının ilgili olmadığı Bakanlığımızca da düşünüldüğünden bu kararı neticede biz vermiyoruz, Bakanlar Kurulu veriyor. Bu husustaki yazımızı biz Başbakanlığa yazdık, değerlendirecekler. Ona göre gerekirse hastanenin bir kısmı kayyuma devredilebilir. Verilecek karara göre de biz yola devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

