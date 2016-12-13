TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzeakereci Ömer Çelik, Genel Kurulda soruları cevapladı. Akdağ, şehir hastanelerine ilişkin soruya, “Şehir hastaneleri yatırım bedeli 30 milyar TL olmuştur. Bunlar uzun süreli borçlanmalardır. Kamu-özel ortaklığı ile yapılan hastanelerin 25 yıllık giderleri hesaplandığında klasik ihalelerle yapılan hastanelerin 25 yıllık giderlerinden fazla değildir” dedi.

Bakan Çelik ise, Avrupa Birliğinden Suriyeliler için vaat edilen 3 milyar avro ile ilgili soruya, “Avrupa Birliğinin ülkemizdeki Suriyeliler için taahhüt ettiği miktar ilk bölümü için 3 milyar avrodur. Bunun serbest bırakılanı 2.24 milyar avrodur, kontrata bağlanan 1.22 milyar avrodur. Aktarılan miktar 676.7 milyon avrodur. Bunun 222 milyonu direkt Bakanlıklarımıza aktarılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığına 90 milyon avro, Sağlık Bakanlığına 120 milyon avro, Göç İdaresine 12 milyon avro. Geriye kalan 454.6 milyon avro uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları üzerinden harcanmaktadır” yanıtını verdi.

Ahmet Umur Öztürk