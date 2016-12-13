Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakan Akdağ ve Çelik bütçe görüşmelerinde soruları cevapladı

Bakan Akdağ ve Çelik bütçe görüşmelerinde soruları cevapladı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şehir hastaneleri yatırım bedelinin 30 milyar TL ve bunların uzun süreli borçlanmalar olduğunu söyledi.


13 Aralık 2016 00:36

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzeakereci Ömer Çelik, Genel Kurulda soruları cevapladı. Akdağ, şehir hastanelerine ilişkin soruya, “Şehir hastaneleri yatırım bedeli 30 milyar TL olmuştur. Bunlar uzun süreli borçlanmalardır. Kamu-özel ortaklığı ile yapılan hastanelerin 25 yıllık giderleri hesaplandığında klasik ihalelerle yapılan hastanelerin 25 yıllık giderlerinden fazla değildir” dedi.
Bakan Çelik ise, Avrupa Birliğinden Suriyeliler için vaat edilen 3 milyar avro ile ilgili soruya, “Avrupa Birliğinin ülkemizdeki Suriyeliler için taahhüt ettiği miktar ilk bölümü için 3 milyar avrodur. Bunun serbest bırakılanı 2.24 milyar avrodur, kontrata bağlanan 1.22 milyar avrodur. Aktarılan miktar 676.7 milyon avrodur. Bunun 222 milyonu direkt Bakanlıklarımıza aktarılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığına 90 milyon avro, Sağlık Bakanlığına 120 milyon avro, Göç İdaresine 12 milyon avro. Geriye kalan 454.6 milyon avro uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları üzerinden harcanmaktadır” yanıtını verdi.  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Sağlık Bakanı Recep Akdağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç