Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 750 yataklı şehir hastanesindeki çalışmaları incelemek üzere geldiği Isparta’da partisinin il teşkilatını ziyaret etti. AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun tarafından karşılanan Bakan Akdağ, partililerle bir araya geldi. 15 Temmuz’daki darbe girişimine karşı geldikleri için Ispartalılara teşekkür eden Bakan Akdağ, "Kardeşlerimiz bir milletin ne demek olduğunu cihana gösterdi. Eşi görülmemiş bir biçimde askeri uçakların, askeri helikopterlerin, tankların önüne çıkarak, bedenlerini siper eden kardeşlerimizle birlikte meydanlar bu işe hayır diyen sizin gibi çok değerli vatan evlatlarıyla doldu, taştı. Bu hain darbe teşebbüsünü hep birlikte püskürtmüş olduk. Bunun için hem cenabı Hakk’a şükrediyorum, hem de sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye adeta eli kanlı terör örgütlerinin hepsinin birlikte hücum ettiği bir mücadele alanı haline gelmiştir"

Türkiye’de rahat yaşanacak, huzur bulunabilecek en önde gelen şehirlerden birisinin Isparta olduğunu belirten Akdağ, "Sükuneti, yerleşimi, şehrin yapısı ve güller diyarı olmasıyla çok güzel bir şehirde yaşadığınızı size hatırlatmak isterim. Bizim vazifemiz bu güzel şehirde yaşamayı kolaylaştırmak. Bu güzel şehirde insanımızın ihtiyacını layıkıyla yerine getirmektir. Memleketimizin üzerindeki oyunları biliyorsunuz. Türkiye adeta eli kanlı terör örgütlerinin hepsinin birlikte hücum ettiği bir mücadele alanı haline gelmiştir. Bu biraz da coğrafyamızın kaçınılmaz özelliğidir. Türkiye böyle bir yerde yerleşmiş. Bir taraftan Suriye’deki terör örgütleri, DAEŞ, PKK ile hareket eden PYD, diğer taraftan Türkiye’de 40 yıldır zulmünden bir an bile geri durmayan PKK, özellikle büyükşehirlerimizde faaliyet gösteren DHKP-C, en sonra da 15 Temmuz’da kirli yüzünü tamamen ortaya çıkarak FETÖ terör örgütü. Bir cephede değiliz, bakın kaç cephede mücadele ediyoruz. Avrupalılar, aslında birlikte aynı yolu yürümeye çalıştığımız ülkeler bunu görmezden geldiler. Halen de görmezden geliyorlar. Kendi ülkelerinden bir bombalama olsa, vatandaşlar ölse hep bir araya geliyorlar, ciddi bir dayanışma gösteriyorlar. Biz de onlarla aynı dayanışmayı gösteriyoruz. Çünkü hayatını kaybeden insanların ırkı, cinsiyeti, inanışı, yaşantısı onları ayırt etmek bizim için bir sebep değil" diye konuştu.

Avrupaya terör tepkisi

Binlerce PKK’lı teröristin Avrupa’da cirit atığını ifade eden Bakan Recep Akdağ, "Avrupalılar bunlara göz yumuyor. Türkiye’den kaçan FETÖ’cüleri oralarda barındırıyorlar. Isparta’dan bir kez daha seslenmek isterim ki; bu ne dostluğa sığar, ne müttefikliğe sığar, Avrupa şapkasını önüne koyup, düşünmeli ve doğru bir çizgiye dönmelidir. Bu Avrupa medeniyetine yakışmıyor. Bu Avrupa Birliği misyonuna da yakışmıyor. Terör Avrupa’ya olunca kötü, Türkiye’ye olunca kabul edilebilir mi olacak.? Böyle bir şey söyleyemeyiz. Onlar nasıl davranırlarsa davransınlar terörün bu sefer belini kırmadık, bu sefer terörün başını ezdik, ezmeye de devam edeceğiz. Hem Türkiye’de hem de yurtdışında kendi ülkemizi korumak zorundayız" dedi.

Ferhat Kaya