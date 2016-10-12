Diğer
Kategoriler

Bakan Akdağ'dan Canan Karatay'a yanıt

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, basın mensuplarının Prof. Dr. Canan Karatay ile ilgili sorduğu soruya, “Bütün bilim insanlarının aksine şeyler söylüyor. İlla orijinal olacağım diye bilim insanlarıyla çatışarak, hele hele tıbbın kabul ettiği hususlara karşı çıkarak vatandaşlara mesajlar vermek çok yanlış” dedi.

Bakan Akdağdan Canan Karataya yanıt

12 Ekim 2016 15:32

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Üsküdar Üniversitesi'nin Akademik Yıl açılışı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devredilmesi hakkında konuşan Bakan Akdağ, “Askeri hastanelerin sağlık bakanlığına hükumetimizce alınan bir kararla devrinin bir tek önemli sebebi var ya da iki önemli sebebi var. Birincisi buralardaki FETÖ yapılanmasını temizlemek, ikincisi de buraları verimli hastaneler haline getirmek. Öncelikle askerler, şehit ailelerine, gazilere daha mükemmel hizmetler vermek. Ve böylece silahlı kuvvetlerimize de ön cephede yani çatışma alanlarında verilecek hizmetler açısından bir alan açmak. Bunu yapıyoruz başarılıda gidiyor. Geçmişte nasıl SSK hastaneleri sağlık bakanlığına devredilerek büyük bir başarı elde edilmişse hem verimlilik açısından hem hizmet açısından askeri hastanelerde de bu verimliliğin bu hizmet kalitesini göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Tekirdağ'da bir hastanede hastalara virüs bulaştığına dair çıkan haberler hakkında da konuşan Bakan Akdağ, “Tekirdağ'da bir özel diyaliz merkezinde belli bir sayıdaki değerli vatandaşımıza bir diyalizle ilişkili olarak bir virüsün bulaştırıldığı konusunda bir inceleme başlatmışlar. Ben bu incelemenin süratle tamamlanması talimatı verdim. Olayda ihmali görülen yanlışı görülen her kimse bunlar için sağlık bakanı olarak gerekeni yaparız” diye konuştu.

“İlla orijinal olacağım diye bilim insanlarıyla çatışarak vatandaşlara hesaplar vermek çok yanlış”
Bakan Akdağ, gazetecilerin Prof. Dr. Canan Karatay ile ilgili daha önce yaptığı açıklamayı sorması üzerine şunları söyledi:
“Bunu kişiselleştirmek istemiyorum. Genel olarak topluma bir mesaj vermek amacıyla konuşmuştum. Genel amacı yine vereceğim bilim insanları popülist davranışlarla, toplumla arasındaki bilgi farkını kullanarak bunu kazanca çevirmemelidir. Bu bilim anlayışıyla bağdaşmaz. Bütün bilim insanlarının aksine şeyler söylüyor. İlla orijinal olacağım diye bilim insanlarıyla çatışarak, hele hele tıbbın genel anlamda kabul ettiği hususlara karşı çıkarak vatandaşlara mesajlar vermek çok yanlış. Maalesef bu Türkiye'de bir moda haline geldi. Gündemde kalmak için onlarca binerce bilim adamının söylediğini, kitaplarda olanları reddeden davranışlar bunların yanlış oluğuna inanıyorum. Vatandaşlarımız basın yoluyla akıl verenlerden çok doğrudan kendi hekimlerine, kendi diyetisyenlerin kendi ihtiyaçlarına göre irtibat kurdukları sağlık kuruluşlarıyla meselelerini çözerlerse zannediyorum daha doğru bir iş olur. Özellikle internet yoluyla yapılan satışlar, şöhret kazanmalardan sonra doğrudan ya da dolaylı olarak alınan bir takım reklamlarla ya da başka şekilde yapılan satışları da doğru bulmuyorum. Bunlarla öteden beri Sağlık Bakanlığı olarak mücadele ediyoruz. Mücadelemizi devam ettireceğiz. Yani doğrudan yada dolaylı reklamlar vasıtasıyla yapılan satışları asla uygun bulmuyorum. Bu bir takım bilgi satışı, kitap satışı ya da bitkisel ürünlerin satışını yanlış buluyorum.”
 

Etiketler: canan karatay, Recep Akdağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!