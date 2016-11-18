Bakan Akdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, tarihi Ulu Cami'de Cuma namazını kıldı. Cuma namazı sonrası vatandaşlarla görüşen Bakan Akdağ, gazetecilere kısa değerlendirmede bulundu.

İlk olarak Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelana ilişkin açıklamada bulunan Bakan Akdağ, "Sağlık ekiplerimiz, bölgedeki imkanlarıyla meseleyi takip ediyor. Ben de akşamdan beri sürekli takip ediyorum. İnşallah kardeşlerimize ulaşılır. Allah kurtarma çalışmalarına katılan çalışanlarımıza kolaylık versin. Biz de hayırlı haberler bekliyoruz." diye konuştu.

Soğuk havalarda nelere dikkat edilmesi gerektiği yönündeki soruya da Bakan Akdağ, "Soğukla şaka olmaz. Kışın kapalı ortamlarda enfeksiyon biraz daha artıyor. Dolayısıyla el yıkamaya kıymet vermek lazım. Biz hastalıklar solunum yoluyla geçer diye düşünüyoruz ama grip nezle gibi hastalıkların sadece solunum yoluyla, yani karşı karşıya oturmakla aynı yerde bulunmakla değil, ellerden bulaştığını da biliyoruz. Onun için her zaman el yıkamaya el temizlemeye itina etmek lazım. Ama kışın buna biraz daha itina göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

Ahmet Akbuğa