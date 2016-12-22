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Bakan Akdağ'dan yaralı askerlere ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 85 askerimiz ekiplerimiz tarafından Sağlık Bakanlığının 112 ekipleri ve UMKE’ler tarafından tedavileri için ülkeye getirildiler ve şu anda tedavileri devam ediyor” dedi.

Bakan Akdağdan yaralı askerlere ilişkin açıklama

22 Aralık 2016 15:35

Başpınar ve Feridun Çelik Aile Sağlığı Merkezlerinin açılış töreni, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Ankara Halk Sağlığı Müdürü Rahmi Acar’ın katılımıyla gerçekleşti. Açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Akdağ, bir gazetecinin “Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşanan çatışmada yaralanan askerlerimizle ilgili son durumu öğrenebilir miyiz?” sorusu üzerine, “Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 85 askerimiz ekiplerimiz tarafından Sağlık Bakanlığının 112 ekipleri ve UMKE’ler tarafından tedavileri için ülkeye getirildiler ve şu anda tedavileri devam ediyor. Askerlerimizden 4’ünün durumu biraz daha ciddi. İçlerinde ciddiyetini koruyan arkadaşlarımız var. Süratle hareket ediyoruz, biraz önce bölgede çalışan iki doktor arkadaşımla da konuştum. Hakikaten çok takdire şayan bir davranış içerisindeler, yorgunluk filan bilmiyorlar. Değil mi ki canları pahasına orada ülkeleri için hizmet eden, teröre karşı mücadele eden askerlerimiz var. Sağlık çalışanları da bu meseleye katkı vermekten gerçekten çok iç huzuru içindeler. Bu şekilde bölgeyi yakından takip ediyoruz. İhtiyaçlar açısından hiçbir eksiğimiz yok gerek taşıyacağımız araçlar açısından, gerek personellerimiz açısından, gerekse getirilen yaralılarımızın gerekli hastanelere nakli açısından. Bölgedeki hastanelerde rezerve yataklarımız var, inşallah bu şekilde fazla bir yaralımız olmaz ama biz her türlü ihtimale hazırız” cevabını verdi. 

Goncagül Özcan

Etiketler: Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yaralı askerler


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