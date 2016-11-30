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Bakan Albayrak: '15 Temmuz’da tarih yapraklarından çıkıp tarih yazdık'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz’da 81 ilde verilen mücadele ve duruş ile uluslar arası toplantılarda sürekli Türk milletine methiyeler aldıklarını belirterek, “15 Temmuz ile birlikte tarihin yapraklarından çıkıp gelerek meydanlarda o tarihi yazan nesil olduk” dedi.

Bakan Albayrak: 15 Temmuzda tarih yapraklarından çıkıp tarih yazdık

30 Kasım 2016 21:12
Bakan Albayrak: '15 Temmuz’da tarih yapraklarından çıkıp tarih yazdık' - Tıkla İzle

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi’ne konuk olmak için İzmir’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ders verdi.

İzmir Atatürk Stadyumu Hakem Seminer Salonu’nda düzenlenen Siyaset Akademisi’nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Siyaset akademisi önemli. Bu dersler siyasete katılım çatısında önemli. 15 Temmuz sonrası AK Parti üzerindeki siyaset akademisi ayrı bir anlam kazandı. AK Parti Türkiye’nin geleceği ile siyaseti bütünleştirerek bir dava, hizmet hareketi olarak yola devam ettirirken 15 Temmuz’dan sonra başka bir iklim var Türkiye’de. Artık siyaset parti özelinde değil tüm Türkiye için nasıl bir anlam taşıdığı, nasıl yapılması gerektiği konusunda ayrı bir anlam çıktı. Bunda siz İzmirlilerin de 15 Temmuz’da 81 ildeki gibi müthiş duruşunuzun etkisi çok büyük” dedi.

“Tarihin yapraklarından çıkıp tarih yazdık”
Ülke olarak zor dönemlerden geçilse de Türkiye’nin ve Türk milletinin gücünün tüm dünyaya gösterildiğini kaydeden Bakan Albayrak, “Bu ülke olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz belki ama. Türkiye olarak bizim, AK Parti gönüllüleri olan sizlerin rolü çok önemli ve bunu 15 Temmuz’da bütün dünyaya gösterdik. Son bir ayda dünyada katıldığımız bütün toplantılarda Türkiye ve Türk milletine düzülen methiyeleri duysanız inanın çok şaşırırsınız. Nasıl bir tarihi süreç yaşayarak insanları etkilediğimizi anlatamam. 15 Temmuz ile birlikte tarihin yapraklarından çıkıp gelerek meydanlarda o tarihi yazan nesil olduk” diye konuştu.
Siyaset Akademisi’nde basit siyasi cümlelerle siyasetin öğretilemeyeceğini işaret eden Bakan Albayrak, “Siyasette lider olan, tarih yazan bir lider var elhamdülillah” dedi.

“Türkiye ile AK Parti’nin kaderi aynı”
AK Parti İl Başkanı Bülent Delican ise 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, “Türkiye ile AK Parti’nin kaderi aynı, o gün yaşadıklarımızı unutmuyoruz. Türkiye’de birçok başbakan, cumhurbaşkanı oldu ama liderler kolay yetişmiyor. Atatürk bir dünya lideriydi, sevilen bir liderdi. Onun sonrasında yine liderler oldu Rahmetli Erbakan Hocam, Turgut Özal oldu. Ama sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız o kritik günde hepimizi sokağa davet ederek, dünyaya bir lider olduğunu gösterdi. Onun sayesinde buradayız. Hem cumhuriyeti hem vatanı kurtardı” dedi.
Toplantı basına kapalı olarak devam etti. 

Halil Karahan - Mihrap Düzöz
 

Etiketler: Berat Albayrak


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