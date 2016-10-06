Gaziantep Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Albayrak, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Albarak'ı Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Daha sonra AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Albayrak, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Albayrak, partililere yaptığı konuşmada, dünyada ne kadar tehlikeli terör örgütü varsa onlarla savaş halinde olduklarını söyledi. 15 Temmuz'dan sonra siyasetin değiştiğini belirten Bakan Albayrak, “15 Temmuz'dan sonra Türkiye ve AK Parti'de siyaset değişti. 14 yıldır halka hizmeti Hakk'a hizmet anlayışıyla, liderimizin önderliğinde büyük başarılara imza attık. Dünyada ne kadar tehlikeli örgüt varsa onlarla savaş halindeyiz. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu mücadele bizlere ayrı sorumluluk yüklüyor” diye konuştu.

Bakan Albayrak’a ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Canan Candemir Çelik, Abdulkadir Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci eşlik etti.

Kazım Uzunöz - Lider Olgun - Orhan Erkılıç

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