Bakan Albayrak: 'Almanya ile çok daha güçlü işbirliklerinin anons edileceği döneme giriyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile başbaşa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleşen görüşmelerin ardından iki bakan kameraların karşısına geçti. Bakan Albayrak, Türkiye ve Almanya açısından önemli bir günün yaşandığını belirterek, Altmaier'i Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Altmaier'in 2 gün boyunca Türkiye'de önemli temaslarda bulunacağını kaydeden Albayrak, Altmaier ile sık sık görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Ümit Dursun vahşetine dikkat çekti

Albayrak, özellikle Avrupa'nın yakın zaman içinde geçtiği ve geçmekte olduğu aşırıcılığı göz önünde aldıklarında Altmaier gibi sağduyulu, rasyonel ve samimi politikacılara ne kadar ihtiyaç duyulduğunun bir kez daha önem kazandığını ifade ederek, "Özellikle Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde artan aşırıcılık noktasında yabancılara, azınlıklara yönelik oluşan saldırılar noktasında bu dile çok fazla ihtiyacımız var. Dün itibariyle Nürnberg'de polisin orantısız şiddeti sonucu hayatını kaybeden iki çocuk babası 43 yaşındaki Ümit Dursun vatandaşımızın haberiyle sarsıldık ve çok üzüldük. Artık bu üzücü haberlerin son bulmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"İşbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz"

Altmaier ile önce baş başa, ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatan Albayrak, bu görüşmenin çok sıcak bir ortamda gerçekleştiğini dile getirdi. Albayrak, son günlerde sağlanan pozitif havayı daha da güçlendirmek, Türkiye ve Almanya arasındaki işbirliğini daha da arttırmak için hangi alanlara yoğunlaşılması gerektiğini detaylıca konuştuklarını aktardı. Altmaier'in 30'dan fazla çok önemli Alman firması ve üst düzey yöneticisiyle gelmesinin bunun çok önemli bir işareti olduğunu kaydeden Albayrak, "Biz, ekonominin her alanında işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. İki ülke arsındaki potansiyeli, fırsatları karşılıklı kazan kazan anlayışı içinde değerlendirerek bugün dünyada bozulan ekonomik algının ve istikrarın düzelmesine ve Türk-Alman işbirliğiyle güçlü bir katkı vermek istiyoruz. Bugün Türkiye ve Almanya olarak gerek güçlü tarihi müttefikliğimiz gerekse de halklarımızın birbirlerini iyi tanıması, gerekse de ekonomik işbirliğimizle dünyaya bir çok alanda örnek olacak bir noktadayız" şeklinde konuştu.

"Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneridir"

Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın huzur ve istikrarı için çok daha güçlü adımları hep birlikte atabiliriz. Ekonomik alanda artan bir ivme ile güçlenen ilişkilerimizin siyasi alanda da gelişmelerle destekleneceğine inanıyorum. Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneridir. Bu kadar güçlü bir ekonomik işbirliğinin çok daha güçlü karşılıklı anlayış ve sağduyunun hakim olduğu siyasi işbirliğini de beraberinde getirmesini temenni ediyorum. Tüm süreçlere empatiyle karşılıklı anlayış ve diyalogla yaklaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok daha güçlü iletişim kaynaklarının tesis edilmesi için siyasi olarak biz hazırız."

"İkili ilişkilerimizi iyileştirme ve geliştirme konusunda kararlıyız"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ise Albayrak ile çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye ve Almanya arasında son günlerde sorunlar yaşandığına değinen Altmaier, "İkili ilişkilerimizi iyileştirme ve geliştirme konusunda kararlıyız. Ekonomik işbirliği konusunda olağanüstü bir temele sahibiz. İki ülke çok önemli ticari partner. Şu anda 7 bin 500'den fazla Alman şirketi Türkiye'de yatırım yaptı. Bugün havaalanından gelirken bu şirketlerden birini ziyaret ettim. Çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Bu şirket bir örnekti. Biz bir sinyal vermek istiyoruz, insanlara destek olmak istiyoruz, ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. Ticari ilişkilerin zor zamanlarda da devam etmesi konusunda kararlıyız ve devam edeceğiz. Yoğun işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Bu işbirliğinin oluşturulması bizim çıkarımıza" ifadelerini kullandı.

"Alınan önlemlerin önemli sonuçları olmuş"

İnsani kriz konusunda İdlib'de sağladığı katkılar için Türkiye'ye teşekkür eden Altmaier, "Mültecilerin durumuyla ilgili Türkiye'nin 5 yılı aşkın süredir sağladığı katkıları taktir ediyoruz. Bu sabah büyük Atatürk'ün Anıtkabir'ini ziyaret ettim. Çağdaş Türkiye'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş olan Atatürk'ün ve orada şunu hissettim, bu ülke sadece önemli bir partner değil aynı zamanda son 80 yıldır önemli adımlara imza attı. Son 15 yılda sanayinin gelişmesi de bir başarı hikayesi. Yaşanan zor aylardan sonra, Türkiye'nin değer kaybı ve ekonomik sorunlarından sonra Türkiye'de artık durumun biraz düzelmeye başlamasını duyduğumuza da sevindik. Alınan önlemlerin önemli sonuçları olmuş. Bu olumlu sonuçların devam etmesini arzu ediyoruz. Almanya, Türkiye'nin gelecekte ekonomik açıdan güçlü bir partneri olmaya devam edecek" dedi.

Albayrak ve Altmaier, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir Alman gazetecinin, "Alman özel sektörünün temsilcisi Sanayi Odaları Birliği, Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerine geri dönmesini istiyor. Türkiye, bu konuda neler yapacak" şeklindeki sorusuna Bakan Albayrak, bu konunun, Türkiye'nin içinden geçtiği mevzuların doğru şekilde anlaşılarak değerlendirilmesi gereken bir husus olduğunu vurguladı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine değinen Albayrak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da Türkiye sadece cumhuriyetten bugüne değil, tarihi boyunca yaşamadığı bir olaya tanık oldu. Bu darbe girişimi sadece yüzlerce insanın şehit olduğu değil, binlerce insanın yaralandığı, daha da ötesinde milyonlarca insanın o derece sokağa çıkarak özgürlüğünü, çocuklarının geleceğini kurtarma noktasında çok büyük mücadele verdi. Şükürler olsun ki bu millet o gece tarihi bir zafer yazarak geleceğine sahip çıktı. Türkiye, o günden itibaren, özellikle son iki yıldır çok yoğun bir mücadele verdi. Ülke içindeki ve bölgedeki terörle mücadele ve iki yıl boyunca bu sürecin mücadelesi konusunda OHAL ile çok yoğun bir enerji ortaya koydu. Şükürler olsun ki bu 2 yıllık süreç 3 demokratik ve güçlü seçim ile yeni sistem dönüşümüyle birlikte 24 Haziran 2018'de gerçekleşen seçimlerle birlikte yeni bir faza ulaştı. Türkiye, 5 yıllık güçlü bir yetkiye sahip yeni hükümet ve sistemiyle artık OHAL'i de geride bırakarak çok daha hızlı karar alabilen yeni sürece başlangıç yaptı."

Albayrak, Alman şirketlerinin Türkiye'de 150 yılı aşkın süredir yer aldığına ve Türk-Alman ilişkilerinin ne kadar güçlü ve eskiye dayandığına değinerek, "Bu çerçevede Türkiye'nin 780 bin kilometrekarelik 81 milyondan müteşekkil bir ülke olmadığını, bölgede ve küresel ekonomide ne kadar büyük bir ülke ve ne kadar önemli bir partner olduğunu Alman iş dünyası, sanayi ve ticaret odaları çok iyi biliyor" diye konuştu.

"Türkiye ekonomisi tüm tehditlere rağmen güçlü bir şekilde ayakta kaldı"

Baş başa ve heyetler arası gerçekleşen görüşmelerde yatırımlar konusunda somut adım atılıp atılmadığının sorulması üzerine Albayrak, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişki ve ticaret hacminin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında en üst düzeyde olduğunu vurguladı. Almanya'nın enerji başta olmak üzere Türkiye'nin önemli yatırım partnerlerinden biri olduğunu dile getiren Albayrak, "Sanayi olsun, ulaştırma konusu olsun, birçok diğer sektörler olsun müzakerelerini yürüttüğümüz bir çok proje var. Tahmin ediyorum Altmaier yarın bu alanlarda bir iki tanesi ile ilgili bazı protokollere de imza atacaktır. Buradaki konuyu şöyle algılamamız lazım. Türkiye-Almanya ilişkileri ekonomik ve ticari olarak hep üst düzeydeydi. Son dönemde yaşanan siyasi ilişkilerden kaynaklı bir yavaşlama algısı olsa da iki ülke siyasi iradesinin, güçlü siyasi yönetim başarısından kaynaklı tekrardan bu sürecin eskisinde olduğu gibi daha ivme kazanmasını ortak beyanlarla ortaya koyduk. Türkiye ekonomisi son 5 yılda ülke olarak yaşanan bütün bu içeriden ve bölgeden kaynaklı tehditlere rağmen güçlü bir şekilde ayakta kalmayı başarmış çok önemli bir ülkedir" şeklinde konuştu.

Albayrak, "Türkiye, sadece 81 milyonluk nüfusuyla değil, bölgedeki rekabet avantajı, endüstri ve özel sektörü, yetişmiş, öz güvenli ve girişimci genç nüfusu ve istihdam kapasitesiyle sadece bölgenin mevcut ve gelecekteki projeleri açısından en önemli partneri. Türkiye, 90'ların Türkiye'si değil. Türkiye, artık dünyanın bir yerinde hapşırıldığında hasta yatağa yatan bir Türkiye değil. Sadece son birkaç ayda yaşanan bu türbülansı bile çok güçlü ve sağlam bir irade ortaya koyarak, attığı stratejik adımlarla çok kısa bir sürede bertaraf ederek güçlü adımlarla ilerleyen bir ülke. Türk-Alman ilişkilerindeki ekonomik işbirliğine bu açıdan bakıldığında mevcudun ötesinde büyük işbirliği potansiyeline sahip. Enerji, ulaştırma, sanayi, teknoloji, bir çok alanda çok ciddi bir süreç içinde ve yakın dönemde bu ilişkilerin normalleşmesinin de ötesinde çok daha güçlü işbirliklerinin anons edileceği bir döneme giriyoruz. Yarın bunların bir kısmı anons edilecek. Önümüzdeki günlerde ve aylarda Türk-Alman ilişkilerini çok daha pozitif etkileyecek yeni haberler, yeni işbirliklerini hem özel sektör hem kamu olarak açıklayacağız" dedi.

"Türk hükümetinin bu soruşturma konusundaki çabalarını taktir ediyoruz"

Altmaier ise ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin iki ülkenin ekonomisinin yararına olduğunu söyledi. Alman hükümetinin her zaman insan hakları, basın özgürlüğü ve hukuk devleti ilkelerini savunduğunu belirten Altmaier, "Biz özgürlük ve hukuk devleti ilkelerinin tüm dünyada başarılı olmasını istiyoruz. Bunun için çaba harcıyoruz. Suudi Arabistan ile ilgili bir olay yaşandı. Bir çok soru işareti var bu konuyla ilgili. Çok sayıda tepki de var. Türk hükümetinin bu soruşturma konusundaki çabalarını taktir ettiğimiz ve böylece ortak bir tutumu savunabildiğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Türkiye ve Almanya arasındaki somut işbirliği konularından birinin enerji olduğunu dile getiren Altmaier, konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yanında turizm, ticaret ve yeni teknolojiler gibi konuların ilgili bakanlarla ayrıntılı şekilde ele alınacağını vurguladı. Altmaier, öncelikli projeleri ve siyasiler olarak teşvik ettikleri, desteklemek istedikleri öncelikli projeleri tespit edeceklerini aktardı.

Altmaier, "Gümrük Birliği'nin tazelenmesi konusu Türkiye'nin bir süredir talebi. Bu konuda Almanya'nın tavrı ne olacak? Türkiye'ye karşı çifte standart uygulandığı yorumları var. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?" şeklindeki soruya, "Anlıyorum ki Gümrük Birliği konusu, Türkiye tarafında çok büyük ilgi duyuluyor. Ticaret Bakanı ile de bu konuyu ele alacağız. Zor bir konu. Çünkü, Avrupa Birliği, gümrük ve ticaret politikaları konusunda bazı koşulların yerine getirilmesini bekliyor. Bunu çifte standart olarak kabul etmemek lazım. Avrupa Birliği Komisyonu ile irtibata geçilip engellerin tespit edilmesi lazım. Bu süreç zor bir süreç fakat bir sonuca varabilir" cevabını verdi.

Abdullah Sarica

