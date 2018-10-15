Bakan Albayrak: 'Artık komisyonculuk tarihe karışacak'

Bakan Albayrak, Yeni Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'ne katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Albayrak Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz havanın dağıldığını vurgulayarak, “Yatırımcıların küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor. Türkiye'nin son dönemde karşı karışa olduğu tüm bu spekülatif ataklar eğer herhangi bir sıradan bir ülke karış karşıya kalsaydı, büyük bir krizin ortasına düşerdi. Atılan adımlar ve tüm bu ataklara karşı hayata geçirilen aksiyon planları, süreçler doğru teşhis eden rasyonel bir orta vadeli program. Ekonomimizde son dönem dengelenmenin başladığını görmeye hepimiz şahit olduk. Eylül ayında ihracat geçen yıl ayın aya göre yüzde 23 artarak 14.5 milyar dolarlara, ithalat yüzde 18 düşüşle 16.3 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı yüzde 77'lik bir düşüşle 1.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı temmuz ayında 2017 yılında yüzde 58'lerde yüzde 70'lere, Ağustos ayında 83.3'ye, bu Eylül'de yüzde 88.4'e çıkarak güçlü bir dengelenme sinyalleri verdi. Birkaç gün önce rakamlara göre Türkiye uzun yıllar sonra Ağustos ayında 2.6 milyar dolarlık cari fazla vererek önemli başarıya imza attı. Bu dengelenme sürecinin arzu ettiğimiz seviyede devam ettiğini ortaya koyuyor. İnşallah Ekim ayındaki bu süreç, enflasyonda iyileşme ile birlikte yıl sonu hedeflerimiz adım adım yakalanmaya başlanacak” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin kur ve faiz oranları açısından kötü bir dönemi geride bıraktığının altını çizen Albayrak, “Şimdi daha yoğun şekilde cari açığı kalıcı olarak bitirecek, dışa bağımlılığı kalıcı olarak azaltacak, sanayide katma değerli teknolojik ürün üretimini sağlayacak projelerin hayta geçirilmesinde sırada. Tüm alanlarda altyapımızı buna göre kurgulanmamız gerer. Türkiye olarak tüm bunları gerçekleştirecek kapasiteye sahibiz. Yeter ki gerekli iradeyi ortaya koyalım” diye konuştu.

“Komisyonculuk tarihe karışacak”

Sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan etki eden, suni süreçleri azaltacak hal yasasının TBMM gündemine geleceğini vurgulayan Bakan Albayrak, “İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak. Yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının arttırılması sağlanacak. Soğuk hava depoları ile lojistikteki kayıpları önüne geçilecek. Türkiye'de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil, aynı zamanda gıda ürünlerin makul fiyatlarla erişilmesi açından önemli. Dünyada örneği olmayacak bir modele çalışıyoruz. Tarladan çatala kadar güçlü bir ekosistem oluşturarak hem ürün kalitesi, hem maliyeti, hem zamanlaması hem de israfı noktasında kritik bir ekosistem oluşturacağız. Tüm alanlarda sağlanacak güçlü koordinasyonu üretici fiyatlarında artışa neden olan aksiyon adımları atılacak” ifadelerini kullandı.

Caner Sönmez - Serdar Ünal

