Siirt’in Şirvan ilçesi Maden köyünde heyelandan dolayı göçük meydana gelen maden bölgesinde kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, büyük bir hassasiyetle çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi. Zeminin kurumaya başlamasıyla birlikte çalışmaların arttırıldığını dile getiren Albayrak, şartların çok zor olduğunu ve işçilere ulaşmak için herkesin dua etmesi gerektiğini kaydetti. Bakan Albayrak, “Zemin kurumaya başladıkça çalışmalar artıyor. Şuan 8 iş makinesi, 23 kamyon, 1 dozer aktif bir şekilde 24 saat esasına göre çalışıyor. Son gelişmelere bağlı olarak muhtemel vatandaşlarımızın olduğu bölgelere daha fazla yaklaştığımızı umut ediyoruz. Çalışmanın yoğunlaşmasına bağlı daha fazla vatandaşımıza erişme şansımız artıyor. Ailelerle yoğun bir iletişim içinde çalışmalarımız koordineli olarak yürütülüyor. Ailelere anlık bilgiler veriyoruz. Özelikle ailelerin hassasiyeti noktasında bir kısım konularda kendilerinin rızasını alarak daha hızlı ilerleme noktasında yoğun bir mesai ortaya koyuyoruz. Türkiye’nin farklı yerlerinden işçilerin yakınları, aileleri ve akrabaları bölgeye gelerek dayanışma noktasında bizlere destek sunuyor. Arkadaşlar bu destekle yoğun bir şekilde durmadan çalışıyor” dedi.

“ÇALIŞMALAR İKİ KOLDAN SÜRÜYOR"

Bakan Albayrak, saha ve zeminin mevcut durumundan dolayı şartların zorlaştığını belirterek, buna rağmen çalışmaların iki koldan sürdürüldüğünü söyledi. Albayrak, “Saha ve zeminin mevcut durumu nedeniyle hassas bir çalışma yapılıyor. İki koldan çalışmalarımız sürüyor. Umudumuzu kesmeyeceğiz ama süre olumsuz etkiliyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakanımız sürekli olarak bilgilendiriliyor. Yapılması gereken ne varsa devletimizin yapması gerekenleri bize talimat olarak veriyorlar. Bu iş için devletin bütün imkanlarının sefer edilmesi talimatını bize verdiler. Havadan yakın kamera sistemleri ile de fotoğraflarını çekip detaylı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4. gününe girdiğimiz bu çalışmalarda devletimiz ve hükümetimizin tüm imkanları seferber ettiğinin herkes tarafından bilinmesini özellikle isterim” diye konuştu.

Bakan Albayrak, konuşmasında işçilere sağ ulaşmak için herkesten dua beklediğini de söyledi.