Hasan Kalyoncu Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 2016-2017 eğitim ve öğretim sezonunun açılışına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Canan Candemir Çelik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, akademisyenler öğretim üyeleri, idareci ve üniversite öğrencileri katıldı.

Üniversitenin tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan programda konuşan Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Bu coşku dolu programla başlayacağımız 2016-2017 akademik yılının üniversitemiz ve tüm mensupları için hayırlı olmasını diliyorum. Üniversiteler bilimsel düşünce ve araştırmalardan elde ettiği ürünleri ülkesinin ve tüm insanlığın yararına sunan, bulunduğu bölge ile bütünleşen kurumlardır. Üniversiteye hizmetin ülkeye hizmet olduğunu bilinci içerisinde tüm iç ve dış paydaşlarımızla beraber bilimsel bir yaklaşımla, katma değer sağlayan projeler üretmeyi ve uluslar arası üniversitelerle, rekabet edebilecek, çağdaş bir dünya üniversitesi oluşturmayı amaçlamaktayız” dedi.

2008 yılında kurulan üniversitenin 2010 yılında ilk öğrencisini aldığını hatırlatan Rektör Yılmaz, “Son 2 yılda bini lisans olmak üzere toplam 4 bin öğrenci mezun etmiştir. 2010 yılında 153 öğrenci ile eğitim ve öğretim hayatına başlayan üniversitemiz, 7 bini lisans bin 500 ü lisans üstü olmak üzere toplam 8 bin 500 öğrenciye ulaşmıştır. 250 akademik personel eğitim ve öğretim yürütürken, 110 personelimiz de idari hizmet vermiştir. Tercih edilme ve doluluk oranlarımız her geçen yıl artmaktadır. Bu yıl itibariyle yüzde 100’lük doluluk oranına ulaşmış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Cemal Kalyoncu: “Türkiye’nin 61 ilinden, 22 ülkeden öğrenci bizi tercih etti”

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ise Türkiyenin 61 ilinden dünyanın 22 ülkesinden öğrencilerin üniversitelerini tercih ettiğini belirterek, “Hepimizin bildiği gibi üniversiteler sadece eğitim ve öğretim hizmeti veren değil, bilgi ve teknoloji üreten kurumlardır. Bu özellikle üniversiteler ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmekte ve bilgiyi insanlığın yararına sunmaktadır. 2008 yılında temelini attığımız Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurulmuş ilk vakıf üniversitesidir. Üniversitemiz öğrenci odaklı mesleki yeterlilik kazanmasına önem veren bir eğitim anlayışına sahiptir. Geçen sene yükselen başarı grafiğimiz bizim için önemli bir gurur vesilesi olmuştur. Üniversitemiz, vakıf üniversiteleri sıralamasında ilk 5 üniversite içerisinde olmuştur. Türkiye’nin 61 ilinden, dünyanın 22 ülkesinden öğrenciler bizi tercih etmiştir” dedi. Üniversitenin kurulduğu günden itibaren desteğini esirgemeyenlere teşekkür eden Kalyoncu, “HKÜ Türkiye gibi büyük ve güçlü bir devletin 2023 ve 2071 vizyonuna yakışır şekilde bilim ve teknoloji üretmektedir.Üniversitemiz, kurulduğu günden itibaren akademik bilgisi ve mesleki donanımı yüksek milli şuuru yüksek, geleceğin Türkiye’nin şekillenmesine katkı sağlamak amacındadır” şeklinde konuştu.

"Kendi ülkesine, milletine ihanet edip, bombalar atabilecek kadar kötüye gidebileceğini gördük”

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eğitim ve bilginin önemi ile ilgili başladığı konuşmasında FETÖ'ye de değindi. Önce bürokratlara seslenen Bakan Albayrak, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi sıradan Türkiye’deki üniversitelerden biri değil. Türkiye’de eğitim sektörü çok ama çok başka bir noktada artık. 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin son dönemde yaşadıklarından sonra eğitimin ne kadar önemli olduğu, fikir sahibi olması gereken, fikir sahibi olmak için bilgi sahibi olması gereken, bilgi sahibi olmak için ise sahih hakiki, doğru bilgi sahibi olması gereken bireylerin, milli kurumlardan sağlıklı beslenmediği zaman nasıl bir ürünün ortaya çıkacağını son dönemde yaşadık. Nefes alıp veren her birey için en kutsallardan bir tanesi olan vatan aşkı ve şuuruna dahi, ihanet edebilecek nesillerin nasıl yetiştirilebileceğine şahit olduk mu? 40 yıllık projelerin deşifre olduğu, resimlerin yavaş yavaş ortaya çıktığı, ilişkilerin, ipinin ucu, tasmasının ucu nereye dayandığı, hepimizin mutabık kaldığı kutsalları alet ederek, ne noktaya insanların dönüştürülebildiğine şahit olduk. Eğitim, ilim sahibi, bilgi sahibi olmak her şeyin başı. Onun için bu ve benzeri kurumlar, kuruluşlar ve bu kuruluşlardaki hocalarımızın sizi hakikate ulaştırmak iradesi ve ideali ile verdiği bilgiler çok kutsaldır. Bunun parasal karşılığı yok, Doğru istikamete giderse nereye, yanlış istikamete giderse nereye gittiğine şahit olduk. Kendi ülkesine, milletine, insanına ihanet edip, bombalar atabilecek kadar kötüye gidebileceğini gördük” dedi.

Öğrencilere de seslenen Bakan Berat Albayrak, “Bilgi sahibi olmak, günümüzün en zor ama en kolay imtihanı. Hele de son yıllarda yaşadıklarımız, müthiş bir bilgi kirliliği. Bilgiye ulaşmak bir o kadar kolay ama bir o kadar da zor. Son 3-5 yılın Türkiyesinde, küresel iklimde, küresel iklimde , ne kadar yoğun dezenformasyonla karşıya karşıya olduğumuz hareketle, bu kadar maniple toplumda, bireylerin maniple edildiğini görüyoruz, öyle değil mi. Hatip atıyor, tutuyor, konuşuyor ama hemen google girip, noktasını test edebilecek şekilde hızlı bir bilgiye ulaşma kapasitesine erişti, 21’inci yüzyılda. Ama bir o kadar da zor. Hele hele son yılların toplumu, sosyal medya, farklı enstrümanlar, farklı ağlar, iletişim kanallar üzerinden özelikle de bazı ülkeleri, etkilemeye, yönlendirmeye yönelik, farklı kaygılar, korkular üzerinden olaylarla karşı karşıyayız. Gençlik, en saf en temiz, en saldırıya açık nüfus. Hanımlar, erkekler fark etmiyor. Enerjilerini en yoğun tüketme ihtiyacını hissettiği çağlarda müthiş bir şekilde bu iklimden etkilenmeye müsait. Sizin de imtihanınız bu. Maskeli, manüplatik iletişim, farklı bilgi kaynaklarının sizin temiz dimag ve bilgi dağarcığınızı kirletmesine, milli duruşunuzu zedelemesine, özellikle söyleyen söyleten söylenenin içeriğine dikkatle bakmanız noktasındaki duruşunuza, olumsuz bir şekilde müdahale edilmesine izin vermemeniz gerekiyor. Zorluk burada” şeklinde konuştu.

“Dünyaya demokrasi, özgürlük ve insan hakları dersi verdik”

15 Temmuz sonrasında mutlu olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, gençler konusunda da içinin rahat olduğunu söyledi. Albayrak, “Ben şahsen çok mutluyum. Her bir birey olarak şahitlik ettiğimiz 4-5 yılın Türkiyesinde ki gelişmeler, özellikle gezi parkı dönemi ile başlayan 17-25 Aralık ile devam eden, farklı varyasyonlarla 11 yıldaki siyasi dalgalanmalarına dayalı, ülkenin birliğine kast eden örgütlerle ortaya çıkan resimde, şükürler olsun 15 Temmuz’da 79 milyon olarak, çok güçlü bir irade ortaya koyarak, müthiş bir sınav verdik. Burada gençliğin rolü çok önemli" dedi.

Milletin FETÖ üyeleri gibi aklını kiraya vermediğini kaydeden Albayrak, bunun da 15 Temmuz’da bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti. Herkesin aklını kullanmasını isteyen Albayrak, “Biz birileri gibi, aklını kiraya vererek, birileri gibi, yaradandan başka, birilerine secde ederek, bir istikamet ve yol kendimize çizemeyiz. Öncelikli bir şekilde aklını kullanarak, aklını kalp ve vicdanla mecz edip, toplumda büyük bir rolü ifa ediyoruz. 15 Temmuz bu bireylerinin birleştiğinde79 milyonun tek vücut olduğunda, Türkiye’ye değil dünyaya ne kadar büyük bir demokrasi, özgürlük ve insan hakları dersi verdiğine şahit olduk. Dünyanın neresine gidersek gidelim, yurt dışında bulunduğumuz ortamlarda, yerli yabancı temsilcilerin bir çoğuyla görüşmelerde hepsinden ortak bir şekilde aldığımız cevap, ‘bu milletle ne kadar övünseniz azdır’ oldu. Şimdi işimiz zor” dedi.

“Deşifre olan 2 yapı var”

Bakan Berat Albayrak, Türkiye’de son bir yılda deşifre olan 2 yapının bulunduğunu hatırlatarak, “40 yıl boyunca yatırım yapmış birileri. Elhamdülillah son bir yıldır, birilerinin beklediği neticeyi değil de, gerçek resmin ortaya çıkması ile ifşa olan 2 büyük örgüt var. Bunun birilerin de oluşturduğu tabi şaşkınlık var. Arkasında duran iradeler. Onu bir kenara koyuyorum” ifadelerine yer verdi.

"FETÖ, DAEŞ’ten daha tehlikeli"

Deşifre olan yapılardan birinin PKK, diğerinin FETÖ olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, FETÖ’nün DAEŞ’ten bile tehlikeli olduğunu savundu. Bu savını tanıştığı ve muhatap olduğu tüm yabancılara da söylediğini anlatan Albayrak, “Bir tarafta PKK yapılanması, bir tarafta FETÖ yapılanması. Bu ülkeye çok büyük zarar verdi. Nesillere topluma çok büyük zarar verdiler. Bunu bir kere unutmayacağız. Birileri altın nesil diyordu, o altın nesil, hain nesil çıktı. 5 yaşında alıyor, bilmem kaç yaşına kadar ruhsal ve psikolojik gelişiminde ruh iklimini maalesef iğfal ederek, nasıl bir insan profili çıkardığı ortada. Yabancı muhataplara, özellikle batıdakilere, olayın vahhamiyetini anlatmak için bu yapının, IŞİD ve DEAŞ’ten çok daha tehlikeli olduğunu söyledim. Emin olun öyle. Bir tarafta, eğitimsiz, 13-15 yaşında, dünya ufkunu, umudunu, ümidini, annesini, babasını, vatanını, kaybetmiş, çaresiz bireylerin, aklını çelerek, sözde sahte cennet vaadiyle ikna edilip, bombalayıp patlatılan bir örgüt var. Bu kolay. Diğer tarafta ne var. Sizi bilmem ama bir kısmının IQ’su benimkinden daha büyük,içerisinde profesörler, paşalar, hakimler, savcılar var. Gelir seviyesi de yüksek. Her bir şeyi hazır. Müthiş bir ihanet şebekesi, aklını bir beşere teslim etmiş, onun iradesi ile ‘atla buradan atla, bombala buradan bombala, hırsızlık yap, hırsızlık, ülkenin sırlarını bir yere ifşa et, ifşa et, anneni babanı, ülkeni sat’ öyle mi öyle değimli. Müthiş bir tehlikeli yapı.”

“FETÖ’yü artık dünya düşünsün”

Bakan Albayrak, bu yapının hızla dünyada yayıldığını vurgulayarak, artık Türkiye’nin değil, dünyanın düşünmesi gerektiğini kaydetti. DAEŞ ile mücadele edeceğini söyleyen ülkelerin, kendi topraklarındaki FETÖ yapılanmalarına bakmalarını isteyen Albayrak, “Bu yapı, gidin görün ki ABD’de sayıları 200’den fazlaya ulaşmış, dünyada 170’den fazla ülkeye ulaşmış,insanları toplumları zehirlemeye, devam ediyor. O zaman bu konu Türkiye’den daha fazla buraların sorunu. Artık İŞİD ile DAEŞ ile mücadele edeceğim derken, birilerinin dönüp kendi ülkesine baksın, onlara dost tavsiyesi diye her yerde ifade ediyorum. Bu uslüble deyince de gözler yerinden fırlıyor. Niye her sene 200 küsür okuldan binlerce mezun veren o yapı, yarın bir gün o toplumun dimaniklerinde bugün bizim çektiğimiz yaşanırsa ne olur”

“Sonuna kadar temizlik”

FETÖ soruşturmasının sonuna kadar süreceğini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

“Sonuna kadar temizlik çerçevesi içerisinde yeni bir döneme gidiyoruz. Ya bilmeyenler artık onlar düşünsün. Konu biz, bizde nereye gidiyor. Bu yapıların özellikle gençlerimiz üzerinde eğitim sistemimiz üzerinde açtığı yaraları, hakiki milli bilim insanlarımız açtığı yolda ve ışıkta, sizlerin geleceğin, yeni Türkiyesi, büyük Türkiyesi, Gelişen Türkiyesi’nde örnek Türkiyesi’nde rol modeli olmak zorundasınız. Sizden sonraki nesle ufuk, rol açmak, rol modeli olmak zorundasınız. Bu yükünüzü bir kat daha arttırıyor. Her neslin bir hikayesi var. Her kuşak bir önceki ayıpladığı, garipsediği, beğenmediği resim var. Türkiye birçok açıdan her geçen gün bir öncekinden daha iyi. Bugün dünden daha iyi, yarın bugünden daha iyi olacak. Büyükler nasıl eleştiriyorsa eleştirin, bir sonraki nesle siz yapacaksınız. Bu milli duygu ve şuuru, dünyada söylemi, örnek ülke olmaya doğru çok hızlı gidiyor. Türkiye’ye gıpta ile bakılan konulardan bir tanesi budur. Milletin örnek bir bireyi olmak üzerinizdeki en büyük vebal ve sorumluluktur. 15 Temmuz, kim ne derse, gençlik cihetinde, gençliğe karşı umudumuzu bir kez daha pekiştirdiniz. Önemli olan bu şuura ermek, resmin hakiki tarafını görmek. Türkiye’nin özellikle son 15 yılda ulaştığı öz güvenli, dününü, bugününü yarını bilen, milli duruşa sahip, bir birey olma açısından hiçbir açıdan komplekse kapılmayın. Araştırmaktan kendinizi alı koymayın. Hiçbir eksiğimiz yok, fazlamız var. Artık yağ, un, şeker hepsi var, Helvayı yapıp, afiyetle topluma yedirme dönemidir” diye konuştu.

Bakan Albayrak’a Cemal Kalyoncu tarafından günün anısına plaket verildi, Tüm protokol ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Lider Olgun - Mustafa Çiçek - Serhat Demir

GAZİANTEP