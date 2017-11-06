Bakan Albayrak: Hedef, inşallah 2018 yılı sonuna doğru 100 milyonları yakalamak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ZETES-HATTAS işbirliği ile yerli kömüre dönüşüm protokolü imza törenine katıldı. İki büyük şirketin başlattığı ve yerli kömürün kullanımı konusunda büyük bir adım olan protokolde imzaları, Eren Holding Yönetim kurulu Ahmet Eren ve Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat tarafından attı.

“Esas konumuz Türkiye’nin kazanması"

İmza töreni öncesinde konuşma yapan Albayrak, “Esas konumuz Türkiye’nin kazanması. Türkiye’nin özellikle enerji alanında hep altını çizdiğim son 10 yıl ortalama enerji ve maden ithalatında 55 milyar doları bu alanda harcayan bir ülke olarak, 44 milyar doları enerji alanında, 10 milyar doları maden alanında. 2016 sonu cari açığımızın nerdeyse bir buçuk katından daha fazla bir rakamı bu alana harcayan bir ülke olarak bizim bakanlık olarak daha büyük bir seferberlikle bu süreci dönüştürmemiz gerektiğine inandık. Bu önemli ve büyük stratejinin sac ayaklarından bir tanesi yerli kömür. Yerli kömürün daha yoğun bir şekilde kullanılması ve ithale alternatif olarak bir çok alanda dönüştürülmesiydi. Bunun bir çok ayağı var. Tabi ki yerli kömür değil insanlar hep soruyorlar. Güneşte de rüzgarda da HES’lerde de enerjinin her alanında en iyisini yapmak zorundayız” dedi.

“Hedef, inşallah 2018 yılı sonuna doğru 100 milyonları yakalamak”

Cumhuriyet tarihinin en yüksek kömür üretimine ulaşmanın hedeflendiğini aktaran Bakan Albayrak, “Son 2 yılda 60 milyonları tekrar bulduk. Geçtiğimiz yıl 70 milyonları bulduk. Bu yıl inşallah 80 milyon ton yerli üretimi Türkiye’de geçeceğiz. Hedef, inşallah 2018 yılı sonuna doğru 100 milyonları yakalamak ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek yerli kömür üretimine ulaşmak. Burada kritik husus şu; hep şöyle deniyor.Türkiye bütün her şeyi kömürden mi yapacak?Hayır. Burada kritik bir noktanın daha altını çizmek lazım. Türkiye’nin bugünkü elektrik üretim portföyü içerisindeki kömür payı, yüzde otuzlarda ki kömür payını ithal kısmını biz düzelteceğiz. Yerliye döneceğiz. Bugün Türkiye’nin 18 milyar ton kömür rezervi varken yılda 40 milyon tona yakın kömür ithal ediyorsa o zaman burada bir problem var” dedi.

“Çok daha fazla bölge insanına istihdam oluşturacağız”

Bakan Albayrak konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bulunan bölgelerde manipülasyonun, bu öyledir, böyledir. Hiçbir önemi yok. Hiçbir şekilde özelleştirme amacı gütmeyen hiçbir şekilde kurumları kapatma amacı gütmeyen, hiçbir şekilde mevcut çalışanları bırakın, biz diyoruz ki bunların sayısını arttıracağız. Kömür tarihimizde ulaşılmamış üretim rakamlarına ulaşarak çok daha fazla bölge insanına istihdam oluşturacağız. Tonunda bin liralar civarı zarar eden kurumların milyar TL’lik bölgeye, insana daha farklı şekilde dönüştürecek projelerin önünü açıp daha verimli sürdürülebilir, uzun vadeli dönüşüm süreci oluşturacağız”.

“Önümüze bakacağız”

Gerçekleştirilen eylemlere kısaca değinen Bakan Albayrak, “Bakanlığım özelinde değil de Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 15 sene de herkesin korktuğu birçok alanda nasıl bir dönüşüm gerçekleştiriyorsak ülkenin menfaatine yapıyorsak, birilerinin, o vakıflar, dernekler, bu profiller, siyasi ya da değil STK ya da değil. Eylem, eyleme bakacağız. Eylemciye bakacağız. Söyleme bakacağız. Arkasındaki iradeye bakacağız. Bir de önümüze bakacağız. Önümüze bakarak, mesai kaybetme lüksümüz yok. Bölgeyi, dünyayı, yaşananları görüyorsunuz. Dünya ve bölgemiz çok kritik günlerden geçiyor. Bütün yaşananlara rağmen güçlü bir şekilde sağlam adımlarla geleceğe yürüyorsak işte bu motivasyondan liderlikten kaynaklıdır” ifadelerini kullandı.

Caner Sönmez



