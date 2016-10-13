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Bakan Albayrak İsrailli mevkidaşıyla bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Mavi Marmara krizinden bu yana yaklaşık 6 yıl sonra Türkiye’ye ilk kez gelen bakan İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile bir araya geldi.

Bakan Albayrak İsrailli mevkidaşıyla bir araya geldi

13 Ekim 2016 12:09

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 23. Dünya Enerji Kongresine katılmak için bugün Tel Aviv’den İstanbul’a geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İsrailli mevkidaşını İstanbul Kongre Merkezi’nde kabul etti. Saat 11.00 sıralarında başlayan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Öte yandan, İsrailli bakanın bu ziyaretinin Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normale dönmesinden 6 yıl sonra bakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğu öğrenildi. Görüşme sonucunda basın toplantısının düzenlenmesi bekleniyor.


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