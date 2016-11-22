Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden Alman EWE'nin CEO'su Matthias Brückmann ve beraberindeki heyeti kabul ettiklerini açıkladı. Türkiye'ye 120 milyon avroluk yeni yatırımda bulunacaklarını belirttiklerini bildiren Bakan Albayrak, "Ekonomimizin güvenilirliğini ve sağlamlığını dünya tasdik ediyor. Daha sonra Alman rüzgar enerjisi devi Nordex firmasının CEO'su Lars Bondo Krogsgaard'ı kabul ettik. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) stratejimiz ve yenilenebilir enerji alanında Türkiye'deki yatırım ortamı ile yakından ilgilendiklerini vurguladılar" dedi.