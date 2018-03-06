Bakan Albayrak: 'Sizlere pozitif ayrımcılık yapacağımızı taahhüt ediyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” Ödül Töreni’ne katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programa Erdoğan ve Albayrak’ın yanı sıra sanatçı Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay ile iş, sanat, siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Programda konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, programa katılımlarından dolayı herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “Tarihimizin hiçbir döneminde kadınlarımızın yok sayıldığı toplumun dışına itildiği bir medeniyet olmadık. Dünya tarihinde kadının adı yokken Türk kültüründe devlet yönetiminde kadının adını görüyoruz. Kadının kısıtlandığı bir yönetim anlayışı bu topraklarda yer almamıştır. İslam sonrası dönemde ise imparatorların sultanlara fikrini sorduğu danıştığı birçok örnek görmek mümkündür. Genç cumhuriyette ise 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek bu anlamda çağdaş adımlar atmışız. Dünyanın karanlığa gömüldüğü bir çağda Türk kadını azmi fedakarlığı bilgi ve birikimi ile yaptığı birçok eserlerle medeniyetimizin zirve noktasına ulaşmasından çok büyük bir rol oynamıştır. Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde de yine kadınımız çok büyük rol oynamıştır” dedi.

“Sizlere pozitif ayrımcılık yapacağımızı taahhüt ediyorum”

Bakan Albayrak, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında şehit olan kadınları da rahmetle andığını belirterek, “Özellikle enerjiden bahsettiğimiz Türkiye ekonomi içerisindeki son 10 yıl ortalamamız 55 milyar dolar. Böyle bir sektörde inşallah bugün tüm kadınlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Özellikle kariyerimizin hemen başındaki kadınlarımıza seslenmek istiyorum. Hepinize büyük bir ihtiyaç duyuyorum. Ben bakan olan hepinize ifade ediyorum sizlere pozitif ayrımcılık yapacağımızı taahhüt ediyorum. Bugün çok güzel örneklerini birlikte göreceğiz. Kamu eliyle de bir pozitif ayrımcılığı biz de bakanlık olarak vereceğiz. Bütün büyük hedefleri hep birlikte inşallah vereceğiz” diye konuştu.

“Sizlerin enerjisine heyecanına sadece bu ülkenin değil tüm dünya kadınlarının ihtiyacı var”

Programda konuşma yapan Emine Erdoğan da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını ifade ederek, şehit analarının ve eşlerinin derin acısını paylaştığını söyledi. “Kadın ve erkek bir bütünün 2 yarısıdır. Tıpkı bir kuşun 2 kanadı gibi. Hiçbir felsefe ve düşünce kadına İslam kadar hakiki bir mevki vermemiştir. Kadını ve erkeği birbirinin velisi kılmıştır. Bugün ne yazık ki Müslüman toplumlar henüz Kur’an’ın seviyesine yükselememiştir. Türkiye kadınları hak ettiği mevkii taşıma azmindedir. Bugün burada dalgalara fırtınalara direnerek başarı elde eden çok sayıda kadın görüyorum” şeklinde konuştu.

Gelecek yüz yılın en önemli konularının çevre, enerji ve kadın olacağını ifade eden Erdoğan, “Kadın varlığı önem kazanmaktadır. Taşıdığı çevresel hassasiyetler nedeniyle ödüle layık görülen kadınlarımız olduğunu biliyorum. İçindeki enerjiyi işteki enerjiye taşıyan kadınlara tanıyorum. Yüreğimizdeki mukaddes heyecan, Afrikalı, Myanmarlı, Filistinli kadınların sorunlarını çözene kadar devam edecektir. Sizlerin enerjisine heyecanına sadece bu ülkenin değil tüm dünya kadınlarının ihtiyacı var. Bize düşen bu gücü daha da artırmaktır. Gelin güç birliği yaparak mayasında insan sevgisi olan bu enerjiyi kulakların duymadığı gözlerin görmediği sorunlara kanalize edelim” dedi.

Konuşmaların ardından barkavizyon gösterimi yapılırken, ödüle değer gören isimlere, Emine Erdoğan ve Bakan Albayrak başta olmak üzere birçok isim tarafından ödülleri takdim edildi.