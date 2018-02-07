Bakan Albayrak Suriye sınırında

Bakan Albayrak, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde roketli saldırılarda şehit olan Ahmet Şanverdi, Fatma Avlar ve Rifat Sinirli'nin ailelerine taziye ziyaretinden bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, şehitlerin yakınlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın taziyelerini getirdiklerini ifade etti. Bakan Albayrak, "Rabbim şehitlerimizin makamını cennet eylesin. İnşallah Rabbim yaralılarımıza da acil şifalar eylesin. Tüm ailelerine de sabrı cemil nasip eylesin. Bugün ve bundan sonra yapacağımız tüm ziyaretlerde bu çerçevede bir mesaj ileteceğiz. Şuana kadar yaptığımız gerek Ahmet amcamız gerek Rıfat amcamız gerek Fatma kızımız kardeşimiz tüm ailelerde gördüğümüz çok net bir resim var. O da şudur ki, bu millet devletiyle yek bir vücut şeklinde çok cesur bir mesaj veriyor. 81 milyon olarak bu ülkeyi Allah’ın izniyle kimse yıkamaz. Ve bu ülke o kadar güçlü bir millet ki işte bugünler büyük bir doğumun sancıları. Korkunun ecele faydası yok. Birilerinin eceli bir güçlü ülkenin de doğumu. Bugünler bizi çok güçlü yarınlara taşıyacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Operasyonların sürdüğünü belirten Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

"Şıkça dile getiriliyor; ‘şu kadar günde biter’ diye. Biter. 3 günde de biter bu operasyonlar ama biz bazı ülkeler gibi bir ahlak üzerine hareket edersek biter. Ama bizim ne inancımız ne ahlakımız ne kültürümüz bir sivilin kılına zarar gelmez. Kadına çocuğa zarar gelmemesi için bu İslam ve ahlak üzerine ince ince operasyonla bu süreç biter. Geç olur güç olur ama sonunda en hayırlı ve insani şekilde olur. Ve olacak olan da şudur; Gerek Afrin gerek güney sınırımız boyunca hiçbir terör unsuruna bu devlet ve millet izin vermeyecek. Güçlüyüm ruhunu terörün tepesine indirecek bundan kimsenin şüphesi olmasın bu millet o kadar güçlü inançlı imanlı bir millet ki bu millete siz vurdukça daha da güçlendiriyorsunuz. Buraya düşen her top ve mermi Reyhanlıyı Hatay’ı daha güçlendiriyor kenetliyor ve büyütüyor. Allah’ın izniyle güzel günler yakındır. Biz devletimizle milletimizle dimdik ayaktayız. Türkiye’nin her yerinden, gittiğimiz yerlerde, programlarda ses geliyor, ‘bizi Afrine götürün’ diyor bütün Türkiye. Allah’ın izniyle bu inanç olduğu sürece bu ülkeye, bu millete kimse bir şey yapamaz."

Adem Karagöz - Ecevit Cemiloğlu

