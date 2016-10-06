Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bir dizi ziyaret için geldiği Gaziantep’ten Nizip ilçesine geçerek, konteyner kentte yaşayan Suriyeli vatandaşları ziyaret etti. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yılı açılış töreninin ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekilleri ve beraberindeki diğer yetkililer ile birlikte Suriyeli göçmenlerin yaşadığı Nizip Konteyner Kent’i ziyaret eden Bakan Albayrak, daha sonra Birecik Hidroelektrik Santrali’nde (HES) incelemelerde bulundu.

Suriyeli öğrenciler Bakan Albayrak’ı duygulandırdı

Suriyeli çocukların eğitim gördüğü anaokulunu ziyaretinde ’Ölürüm Türkiyem’ türküsü ile karşılanan Albayrak, çocuklara “Hepinizin gözlerinden öperim” diye seslendi. Suriyeli öğrencilerin sınıfta okuduğu ilahi ve şiirler Bakan Albayrak’ı duygulandırdı. Albayrak, çocukların şiir dinletisinin ardından minik öğrencilerin ellerinden öptü. Bakan Albayrak, Suriyeli öğrenciler tarafından yapılan elişi çalışmaların sergilendiği alanı da gezerek, beğendiği bir elişini satın aldı. Albayrak, daha sonra konteyner kentteki bir eve konuk olarak, burada kendisine ikram edilen kahveyi içti.