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Bakan Albayrak: 'Terör örgütlerini ayırt eden ülkelere...'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili olarak, "Şu terör örgütü saldırı gerçekleştirdiğinde taziye için arayıp, başka bir terör örgütü eylem gerçekleştirip sivil insanların hayatına kıydığında dayanışma için aramayan ülkelere de tekrar bir samimiyet çağrısında bulunmak istiyorum.''dedi.


09 Ekim 2016 13:15

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili olarak, "Şu terör örgütü saldırı gerçekleştirdiğinde taziye için arayıp, başka bir terör örgütü eylem gerçekleştirip sivil insanların hayatına kıydığında dayanışma için aramayan ülkelere de tekrar bir samimiyet çağrısında bulunmak istiyorum. Bu terör ateşi her geçen gün dünyayı ve ülkemizi, tüm bölgeyi yakmaya devam ediyor. Bu süreçte daha fazla samimiyet göstermek zorundayız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul’da düzenlenen 23. Dünya Enerji Kongresi kapsamında İstanbul Kongre Merkezi Emirgan 1 Salonu’nda basın açıklaması yaptı. Bakan Albayrak açıklama öncesinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki karakola düzenlene terör saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak, "Bugün Hakkari’de gerçekleşen 8 askerimizin şehit olması vesilesiyle öncelikle kendilerine Allah'tan rahmet ve ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Ancak burada çok önemli bir nokta var. Cumhurbaşkanımızın uzun zamandır söylediği teröristin ve terörün iyisinin ve kötüsünün, benim teröristim senin teröristin olmadığı bilincinden hareketle 1 kez daha bu platform aracılığıyla tüm dünyadaki dost ülkeleri teröre karşı ortak bir duruş ve dayanışma sergilenmesi gerektiğinin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede şu terör örgütü saldırı gerçekleştirdiğinde taziye için arayıp, başka bir terör örgütü eylem gerçekleştirip sivil insanların hayatına kıydığında dayanışma için aramayan ülkelere de tekrar bir samimiyet çağrısında bulunmak istiyorum. Bu terör ateşi her geçen gün dünyayı ve ülkemizi, tüm bölgeyi yakmaya devam ediyor. Bu süreçte daha fazla samimiyet göstermek zorundayız" dedi. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak


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