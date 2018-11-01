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Bakan Albayrak: 'Türkiye iş yapma kolaylığında 17 sıra yükseldi'

Bakan Albayrak: 'Türkiye iş yapma kolaylığında 17 sıra yükseldi'
Bakan Albayrak: 'Türkiye iş yapma kolaylığında 17 sıra yükseldi'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu’nda Türkiye 2018’e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43. sıraya geldi" mesajını paylaştı.

Bakan Albayrak Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

"Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu'nda Türkiye 2018'e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43. sıraya geldi. Ülkemiz 2018'de gerçekleştirdiği reformlar sayesinde bu yıl ilk kez en fazla reform yaparak iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldı."

"Küresel yatırımcılar için bir teşvik işlevi gören rapor, uyguladığımız politikaların yatırımcı güvenini yükseltmedeki başarısını da ortaya koymuştur. Ekonominin her alanında güçlü politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirecek ve bu güveni çok daha yukarı taşıyacağız."

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