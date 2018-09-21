Bakan Albayrak: 'Türkiye'nin istikrarı Almanya'ya, Almanya'nın istikrarı Türkiye'ye pozitif katkı yapacaktır'

Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman mevkidaşları Finans Bakanı Olaf Scholz ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmeier ile Berlin'de bir araya geldi. Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Federal Almanya Finans Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda ev sahibi olarak ilk sözü alan Bakan Scholz, Türkiye'nin ekonomisinin iyi durumda olmasının Almanya'nın da çıkarına olacağını söyledi. Türkiye'nin ekonomik istikrarından yana olduklarının altını çizen Scholz, “Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukların üstesinden gelebilmesi hepimizin çıkarınadır. Bu bağlamda iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık” dedi.

Daha sonra söz alan Bakan Berat Albayrak, konuşmasına iki ülke arasında yüzyıllara dayanan köklü ikili ilişkilerin temeli üzerine yeni bir tuğla koyma noktasında önemli bir ziyaret olduğunu vurgulayarak başladı. Albayrak, Türkiye ile Almanya'nın sadece AK Parti hükümetleri döneminde son 16 senede ticaret hacmini yüzde 300'e çıkararak, 13 milyar dolardan 38 milyar dolara taşıdığını belirtti. Albayrak, “Her iki ülkenin ticari ve ekonomik anlamda, siyasi ve kültürel anlamda yararına kazan-kazan ilişkisine dayalı, çok önemli adımlar atılmış bir dönemden bahsediyoruz. Bugün Türkiye ve Almanya her konuda aynı düşünmek durumunda değil. Farklılıklarında olduğu gerçeğinden hareketle ortak ve mutabık kaldığı alanları daha da ileriye pozitif bir şekilde taşımak için gayet verimli bir toplantı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“Küresel sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir türbülans içerisinde iki ülkenin sinerji oluşturabilecekleri çok alan var”

Son zamanlarda ekonomik anlamda dünyanın içerisinde olduğu çalkantılı döneme değinen Bakan Albayrak, “Hem Türk hem de Alman şirketlerinin, yine hem Türk hem de Alman finansal sisteminin menfaatine olan, hem karşılıklı iki ülke hem de üçüncü coğrafyalarda ortak hareket ederek Türkiye ve Almanya ekonomisi için küresel manada çalkantılı bir dönemde çok farklı küresel sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir türbülans içerisinde yeni bir ekonomik dönemden geçiyoruz. İki ülkenin bu doğrultuda birlikte sinerji oluşturabilecekleri çok alan var, ki bu alanların birçok detayını bugün karşılıklı konuştuk ve istişare etik” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin istikrarı Almanya'ya, Almanya'nın istikrarı Türkiye'ye pozitif katkı yapacaktır”

İki ülkenin gelişmekteki istikrarının karşılıklı kazanç sağlayacağının altını çizen Albayrak, “Ayrıca çok net ifade edeyim Türkiye'nin istikrarı Almanya'ya, Almanya'nın istikrarı Türkiye'ye karşılıklı çok pozitif katkı yapacaktır. Bugün de konuştuğumuz mevzular içerisinde hem ekonomik, hem siyasi hem de bölgedeki güven ve istikrarın temini, tesisi konusunda, birçok konuda ortak ve aynı zeminde düşündüğümüzü görmüş olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bunun için önümüzdeki günlerde bu perspektifte Türkiye ve Almanya'nın stratejik işbirliği konusunda çok daha güçlü ve güvenli adımlar atılacaktır. Bundan hiçbir şüphem yok” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, Türkiye ile AB arasında var olan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için en kısa zamanda toplantıların başlaması gerektiğini söyledi. Pekcan, “Bu noktada Almanya'nın yanımızda olduğunu gördük. Bu bizim için önemliydi” dedi.

Daha sonra söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, Türkiye'nin son 15 yıldır enerji piyasalarını serbestleştirme yolunda dev adımlar attığını söyledi. Dönmez, oluşan piyasa güveni sayesinde yurt dışından pek çok yatırımcının Türkiye'ye geldiğini belirtirken, aynı dönemde gelen Alman yatırımcıların ortaklarıyla birlikte Türkiye yatırımının 25 milyar doları aştığı bilgisini verdi. Bakan Dönmez, bunların 15 bin kişilik istihdam sağladığını sözlerine ekledi.

Mahmut Tosun



