Bakan Albayrak: 'YEKDEM 2020'de sona erecek'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, JW Marriot Otel’de 6’ncısı düzenlenen ‘Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde konuştu. Rüzgar enerjisinin özellikle dünyada yeniden yenilenebilir konseptiyle her geçen gün önemli artan bir endüstri olduğunu belirten Albayrak, "15 yıldır Türkiye’nin büyüme hikayesinde enerji sektörü de aslında önemli bir aslan payına sahip. Çünkü, ekonomik olarak büyümenizi desteklemeniz için enerji anlamında da yatırımlarınızı bu doğrultuda yapmalısınız. Büyümeyi hele de son yıllarda yaşadığı bütün sıkıntılara rağmen, küresel, bölgesel, durmadan güçlü bir şekilde sürdüren bir ülkeden bahsediyorsanız enerji alanında da bir üst seviyeye çıkmak için önemli hedefleri koymanız gerekiyor. Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklarıyla önemli strateji ortaya koyması gerek" ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerjide uygulanan YEKA modeline işaret eden Albayrak, "YEKA modeli birçok anlamda çok başarılı. YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) 2020'de sona erecek ve ilk ağızdan söylüyorum, 'hayır' devam etmeyeceğiz. O günün koşullarında ciddi katkı yaptı ancak miadını doldurdu. Tüm paydaşları tatmin eden bir model ortaya koymadığınız sürece bu model sürdürülebilir değildir. Yatırımcıyı, tüketiciyi, endüstriyi, kamuyu, hepsini eşit anlamda tatmin etmeli ki sürdürülebilir olsun. Yoksa bir süre sonra bir başkası gelir bu modeli durdurur" dedi.

Albayrak, yenilenebilir kaynakların önemini vurgulayarak, "Türkiye, sadece 2016’da devreye giren yeni kapasitenin yüzde 55’ini, 2017'de de devreye giren kapasitenin yüzde 64'ünü yenilebilir kaynaklardan sağlıyor. Bu, dünyada sayılı bir başarı, artarak devam edecek. Yerli ve yenilenebilir desteğimiz bu çerçevede devam edecek" şeklinde konuştu.

YEKA modelinin uygulanmaya devam edeceğini anlatan Albayrak, "2018’de sürpriz bazı adımlarla, rüzgarda özellikle, YEKA'lar devam edecek. Güneşte dünyanın en büyük ihalesini yaptık, hakikaten çok başarılıydı. Rüzgarda da güneşte de aynı şekilde seneye farklı sürpriz adımlarla devam edecek. Bundan hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Gelişme anlamında piyasaları şaşırtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Özel sektör temsilcilerinden de destek isteğini belirten Bakan Albayrak, enerjide dışa bağımlılığın minimize edilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğine işaret etti. Albayrak, konuşmasında şunları kaydetti:

"Önümüzdeki Kasım sonuna Kasım-Aralık gibi bekleyen iki bin küsur, 2 bin 130 megavatlık kapasite ile ilgili süreci de bu yıl inşallah tamamlayıp sektörün önünü hızlıca açarak 2018'e çok daha net bir şekilde ilerleyeceğiz. İç piyasada maksimum rekabeti sağlamak zorundayız. Bu şartlar ne kadar rekabetçi ve başarılı bir şekilde tesis edilirse o kadar büyük firmalar, dünyada rekabet eden köşebaşı kurumlar ortaya çıkarırsınız. Türkiye bu alanda, rüzgar enerjisi noktasında çok ciddi bir başarı hikayesi, kapasitelerin devreye alınması anlamında özellikle önemli adımlar atmaya devam edecek. Daha şeffaf, daha rekabetçi daha liberal bir piyasa, kazan-kazan-kazan resminin ortaya çıktığı güzel bir resim ortaya koyacağız."

Konferansa, Bakan Albayrak'ın yanı sıra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı. Konuşmalar sonrası Bakan Albayrak'a plaket takdim edildi.

Enise Vural - Nurullah Geylani

