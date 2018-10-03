Bakan Albayrak'tan enflasyon yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak, bir önceki aya göre yüzde 6,30 artan enflasyonla ilgili "Beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamlarıyla kar karşıya kaldık. Rakamlar piyasadaki fiyatlamalar ölçüsünde son dönemde bahsettiğimiz fırsatçılık, stokçuluk ve spekülatif fiyatlama davranışlarının fiyatlar üzerindeki etkisinin aslında bir algı değil gerçek olduğunu ortaya koydu. Biz özellikle bu anlamdaki fiyatlamalarla çok yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

