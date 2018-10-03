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Bakan Albayrak'tan enflasyon yorumu

Bakan Albayrak'tan enflasyon yorumu
Bakan Albayrak'tan enflasyon yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı televizyon programında Eylül ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, Beklenmedik bir rakamla karşı karşıya kaldık. Fırsatçılık, stokçuluk ve spekülatif fiyatlama davranışlarının fiyatlar üzerindeki etkisinin bir algı değil gerçek olduğunu ortaya çıktı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak, bir önceki aya göre yüzde 6,30 artan enflasyonla ilgili "Beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamlarıyla kar karşıya kaldık. Rakamlar piyasadaki fiyatlamalar ölçüsünde son dönemde bahsettiğimiz fırsatçılık, stokçuluk ve spekülatif fiyatlama davranışlarının fiyatlar üzerindeki etkisinin aslında bir algı değil gerçek olduğunu ortaya koydu. Biz özellikle bu anlamdaki fiyatlamalarla çok yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
 

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