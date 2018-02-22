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Bakan Albayrak'tan erken seçim açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: "Görünürde erken seçim yok" dedi.

Bakan Albayraktan erken seçim açıklaması

22 Şubat 2018 11:43


Bakan Albayrak'tan ABD'ye empati çağrısı

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamasında ABD'yi empati yapmaya davet ederek, "Şu empatiyi yapalım. Teksas'ın hemen sınır bölgesinde Meksika tarafından kilisede pazar günü ibadet halinde olan Hristiyan vatandaşlara füze gelse bir kısmı ölse bir kısmı yaralansa Amerikan toplumu ne hisseder" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu'na katıldı. Bakan Albayrak, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşarak, "Son günlerde yaşanan Afrin operasyonuyla birlikte her geçen gün daha yüksek bir tonda sahada cereyan eden sürecin Türkiye'nin yalnızca beka meselesi değil. Artık Türkiye'de 81 milyon vatandaşımız bu resmin farkında" dedi.

ABD'yi eleştiren Albayrak, "Siz sınırın ötesine 5 bin tır silah yığacaksınız. İki bin tır kargo uçakla farklı ekipman yığacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki 900 küsur kilometre biriyle, 300-400 kilometre diğeriyle olan sınırınızdaki gelişmeleri oturup bekleyeceksiniz. Oradan son iki yılda yüzlerce, sadece Afrin operasyonu özelinde yaklaşık 100 tane füze havan topu, havan mermisi noktasında başta da sivil insanlarınız olmak üzere tehdit unsurları oluşturacak gelişmeleri izleyeceksiniz. Öyle öyle bir şey yok" dedi.

Amerikalı dostlarını empati yapmaya davet eden Bakan Albayrak, "Amerikalı dostlarıma hep şunu ifade ettim. Şu empatiyi yapalım. Teksas'ın hemen sınır bölgesinde Meksika tarafından kilisede pazar günü ibadet halinde olan Hristiyan vatandaşlara füze gelse bir kısmı ölse bir kısmı yaralansa Amerikan toplumu ne hisseder. Daha da ötesi bu saldırıyı gerçekleştiren terör grubuna bu füzeleri stratejik müttefiğiniz olarak tanımladığınız ülkelerden tedarik edildiği bilgisini duyduğunuzda ne hissedersiniz. Türkiye, bölgenin, dünyanın çok önemli gelişmeler olduğu, bu süreçte artık bağımsız bir iç ve dış politikayı her geçen gün sahada uyguluyor. Bu beraberinde fırsatları da doğurduğu kaçınılmaz. zahmetsiz rahmet olmuyor" dedi. 

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: Berat Albayrak, erken seçim

 

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