Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-"Ekonomik saldırılar yabancı bir ülkede planlandı. 10 Ağustos planını yapanlar duvara tosladı. Türkiye'nin aşamayacağı bir sorun yok. Türkiye ekonomisi Ekim ayından itibaren normalleşme sürecine başladı. 2019 yılı piyasalara güven veren yıl olacak"

-"12 Eylül'de bile olmayan ekonomik saldırı ile karşılaştık. Kur, faiz, enflasyon atağına rağmen Türkiye bu süreci geride bıraktı."