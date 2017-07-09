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Bakan Albayrak'tan müjde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Petrol Konseyince organize edilen 22. Dünya Petrol Kongresi (WPC) kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Sıvılaştırılmış Yüzer LNG Santrali ile ilgili olarak, "FSRU ünitemizi faaliyete aldık ve yakın zamanda ikincisini de hayata geçireceğiz.

Bakan Albayraktan müjde

09 Temmuz 2017 21:40
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22. Dünya Petrol Kongresi, 'Enerji için anahtar Türkiye' mottosuyla İstanbul'da bugün başladı. Dünya Petrol Konseyi tarafından düzenlenen petrol ve doğalgaz endüstrisinin olimpiyatları olarak adlandırılan 22. Dünya Petrol Kongresi, İstanbul Kongre Merkezinde 5 gün devam edecek.

Katılımcıların küresel petrol sektöründeki kilit konuları tartışacağı kongre kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat bir konuşma gerçekleştirdi. 

Türkiye’nin bölgesel enerji projeleri için bir oyun kurucu ve güvenilir bir ortak olarak en önemli bölgesel aktörlerden biri olduğunu ifade eden Bakan Albayrak, konuşmasında “Barışa, refaha ve arz güvenliğine katkı sağladığı sürece yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. 'Enerji için Anahtar ülke Türkiye" sloganını bu kongrede motto olarak belirledik" ifadelerini kullandı. 

Sıvılaştırılmış Yüzer LNG Santrali ile ilgili olarak, "FSRU ünitemizi faaliyete aldık ve yakın zamanda ikincisini de hayata geçireceğiz” diyen bakan Albayrak "Türkiye bölgesel enerji projeleri için bir oyun kurucu ve güvenilir bir ortak olarak en önemli bölgesel aktörlerden biridir. Barışa, refaha ve arz güvenliğine katkı sağladığı sürece yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. 'Enerji için Anahtar ülke Türkiye" sloganını bu kongrede motto olarak belirledik” diye konuştu.
 

Etiketler: Berat Albayrak


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