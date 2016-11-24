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Bakan Albayrak'tan terör saldırısı açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adana Valiliği'ne yapılan bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuklalara değil, kuklacılara sesleniyorum. Bu milleti artık geleneksel, konvansiyonel metotlarla yıldıracağınızı, korkutacağınızı, yolundan alıkoyacağını düşünüyorsanız çok yanıldınız" dedi.

Bakan Albayraktan terör saldırısı açıklaması

24 Kasım 2016 12:14

Bakan Albayrak, konuşmacı olarak geldiği Doğu Akdeniz 7. Türkiye Enerji Zirvesi'nde, Adana Valiliği'ne yapılan, 2 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teröre prim vermemek için etkinliğin iptal edilmediğini ve etkinliğe katıldığını anlatan Albayrak, saldırıda ölenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılara da acil şifalar diledi. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinden alıkoymak için terör saldırılarının son zamanlarda arttığını anlatan Bakan Berat Albayrak, şöyle konuştu:

“Çok net bir mesaj vermek istiyorum. Çok büyük bir milletiz. 100 sene önce Kurtuluş Savaşı verdik, tüm millet olarak tarih yazdık. Çok geriye de gitmeyelim. Daha 15 Temmuz'da bu millet 79 milyonla özgürlüğüne, demokrasisine, ülkesine sahip çıktı. Bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde çıkmaya devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Buradan bir kez daha kuklalara değil, kuklacılara sesleniyorum. Bu milleti artık geleneksel, konvansiyonel metotlarla yıldıracağınızı, korkutacağınızı, yolundan alıkoyacağını düşünüyorsanız çok yanıldınız. Bu olayların hepsi bu milleti daha da güçlendiriyor, daha da kenetliyor ve daha da motive ediyor. Ve karşınızda her geçen gün kenetlenerek daha dik bir şekilde ayaklanarak yükselen bir millet var. İzlediğiniz yol yol değil. Kullandığınız metotlar ve kuklalar 20. yüzyılda kaldı. Yeni yüzyıldayız. Bu ülkenin güvenlik metotları değişti, ekonomik stratejileri değişti. İletişim stratejileri değişti. Enerji stratejileri değişti. Millet daha da güçlenecek. Allah'ın izniyle milletimiz çok ama çok emin olsun. Her şey çok daha güzel olacak. Bugünler de geliyor ve geçecek. Attığımız adımların da uyguladığımız politikaların da istikametimizin de 80 milyonla farkındayız. Tüm bu olaylarda kim ne kazanım elde etmek istiyorsa hiçbir şekilde başarılı olamayacak.” 

Nuri Pir

Etiketler: Berat Albayrak


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