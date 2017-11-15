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Bakan anlattı, herkes şoke oldu: Vücuduna et sarıp ülkeye sokan var

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ekipleri, ilginç bir et kaçakçılığı yöntemini ortaya çıkardı.

Bakan anlattı, herkes şoke oldu: Vücuduna et sarıp ülkeye sokan var

15 Kasım 2017 08:47

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kaçakçılık ile mücadele konusunda bilgiler verdi. Bakan Tüfenkci, kaçakçılıkta akıl almaz yöntemlere başvurulduğunu dile getirerek, suçlulara hiçbir şekilde izin verilmeceğini söyledi. 2017 yılında kaçakçılıkta gümrüklerin zirve yaptığını belirten Tüfenkci, şunları dedi: İçişleri Bakanlığı ile de koordineli çalışarak, 22,5 tona yakın uyuşturucu yakaladık. Ardahan Çıldır-Aktaş kapısında 6 milyon liralık yakalama oldu bu. Birçok ilginç yöntemle karşılaştık. Mesela; ‘Kargo ile sana elbise gönderiyorum’ diyor. Elbiseyi uyuşturucuya emdirmiş. Dedektör köpekler ile tespit ediliyor. Kumaşı suya basınca uyuşturucu kendini bırakıyor. Tekrar kurutup uyuşturucu olarak kullanıyor. Biz yeni aldığımız cihazlarla bunu ortaya çıkarıyoruz. Ayrıca Türkiye’ye giren çıkan kargoları özel olarak inceliyoruz.

DEMİR DİYOR, SİGARA ÇIKIYOR

Kaçakçıların kullandığı farklı yöntemler hakkında da bilgi veren Tüfenkci “Mesela adam vücuduna et sarıyor. Gürcistan’a kimlikle girip çıkılıyor. Adam günde üç sefer yapsa, her seferinde vücuduna 20 kilo et sarıp getirse, kaçak yollardan para kazanıyor. Çünkü orada etin kilosu 5 lira, bizde 40 lira. Bu şekilde kaçak et sokmak isteyenleri yakaladık” şeklinde konuştu. FETÖ’cülerin de yurt dışına valiz içinde çocuk kaçırmaya çalışırken yakalandığını da hatırlatan Tüfenkci “Otobüslerin üst bagajında göçmek kaçakçılığı, motorun çeşitli bölmelerinde uyuşturucu kaçakçılığı yapılıyor. Adam Türkiye’ye soktuğu ürünü demir diye beyan ediyor, sigara çıkıyor. Pamuk balyaları içinde uyuşturucu çıkıyor” ifadelerini kullandı.

 Kaçakçılıkla mücadelede yeni yöntemleri devreye soktuklarını ifade eden Bakan Tüfenkci, emniyetten daha modern cihazlar kullandıklarını ifade etti. Memurların 3 ayda bir eğitim aldığını vurgulayan Tüfenkci, Bulgaristan ve Gürcistan ile veri paylaşımında bulunduklarını İran’la da bu konuda görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

1 milyon 800 bin antibiyotik 39 bin paket sigara

Gaziantep’te polis ekipleri, yol kontrolünde şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Aracın içinden reçetesiz alınması yasak olan 1 milyon 796 bin 840 adet kaçak antibiyotik, ağrı kesici, vitamin ve sperm sayısını iyileştirmede kullanılan bitkisel ilaç çıktı. Ayrıca 39 bin paket kaçak sigara da ele geçirildi. Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı 

Yücel KAYAOĞLU - Türkiye gazetesi

 

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