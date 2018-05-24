Bakan Arslan, 2 yılda 500 bin kilometre yaptı

24 Mayıs 2016 tarihinde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini Başbakan Binali Yıldırım’dan devralan Bakan Ahmet Arslan, 2 yıllık süreçte büyük başarı gösterdi. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok projeyi inceleyen, temelini atan ve hizmete veren Arslan, görevi süresince yaklaşık 500 bin kilometrelik mesafe kat etti. Filyos Limanı, Zigana Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü, Çukurova Havalimanı İnşaatı, Menemen -Aliağa -Çandarlı Otoyolu, Kars Lojistik Merkezi, Konya Lojistik Merkezi ve Gaziray gibi toplam 44 dev projenin temelini atan Bakan Arslan, devam eden 75 projede de inceleme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile onlarca ülkeye ziyarette bulunan Arslan, onlarca uluslararası ikili anlaşmaya da imza attı.

Arslan, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Köprüsü, Ankara YHT Garı, Avrasya Tüneli, Ilgaz 15 Temmuz Tüneli, Keçiören Metrosu, İstanbul - İzmir Otoyolu Gemlik -Bursa Kesimi ve Kemalpaşa-İzmir Ayrımı, Kahramanmaraş Lojistik Merkezi, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı ve Başkentray gibi tam tamına 80 önemli projeyi de bitirerek hizmete verdi. Yerli ve milli demiryolu endüstrisine önem verdi, Türkiye’nin yüksek hızlı tren setleri üretecek teknolojiyle tanışmasını sağladı. Milli Yük vagonunun yanı sıra, Türkiye için ilk olma özelliği taşıyan milli ‘TLM6V185’ isimli dizel motorun üretimini başlattı. Yerli ve Milli Ulak Baz İstasyonunu Kars’ta hizmete verdi. Yine yerli ve milli Ortak Ödeme Platformunu, Yemek Kart’ı altyapısın kurdurdu. Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme test uydusu UBAKUSAT’ın geliştirilmesini ve başarıyla uzaya gönderilmesini sağladı. Bakan Arslan, iki yıl gibi kısa sürede Cumhuriyet tarihinin en başarılı Ulaştırma Bakanlarından biri oldu.