Bakan Arslan: '3. havalimanı 29 Ekim'de hizmete başlayacak'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 3. Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Arslan 3. Havalimanı'nın teknik altyapısının hazırlandığını ve istenmesi durumunda 1'inci piste bugün itibariyle uçak inebileceğini vurguladı.

Bakan Arslan, 3. havalimanını havadan inceledi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yüzde 80'i tamamlanan 3. havalimanı inşaatını havadan inceledi.

Bakan Arslan, sabah saatlerinde 3. havalimanında incelemelerde bulundu. Yüzde 80'i tamamlanan havalimanı inşaatını helikopterle havadan inceleyen Arslan, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.