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Bakan Arslan: '3. havalimanı 29 Ekim'de hizmete başlayacak'

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanı inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladı. 3. havalimanının 29 Ekim'de hizmete gireceğini vurgulayan Arslan, açılışın ardından 24 saat içerisinde uçuşların da Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına aktarılacağını belirtti.

Bakan Arslan: 3. havalimanı 29 Ekimde hizmete başlayacak

10 Şubat 2018 12:08

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 3. Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Arslan 3. Havalimanı'nın teknik altyapısının hazırlandığını ve istenmesi durumunda 1'inci piste bugün itibariyle uçak inebileceğini vurguladı. 

Bakan Arslan, 3. havalimanını havadan inceledi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yüzde 80'i tamamlanan 3. havalimanı inşaatını havadan inceledi.
Bakan Arslan, sabah saatlerinde 3. havalimanında incelemelerde bulundu. Yüzde 80'i tamamlanan havalimanı inşaatını helikopterle havadan inceleyen Arslan, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

 

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