Bakan Arslan: '5G’yi ilk kullanan ülkelerden olacağız'

2020 yılında 5G’ye geçen ilk ülkelerden olacaklarını belirten Bakan Arslan, takip edilen öncü ülkelerden biri olacaklarını kaydetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Akil Gençler Kulübü tarafından düzenlenen ‘Ulaşımda, Erişimde Türkiye’ isimli etkinlik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Bakan Arslan’ın yanı sıra İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın ile birlikte akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“ÖNÜMÜZDEKİ YILSONU İTİBARİYLE 81 İLİMİZ BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BİRBİRİNE BAĞLANMIŞ”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bakan Arslan, “Kilometrelerce laf konuşulur ancak bir kilometre yol yapılmaz, 1 arpa boyu yol alınmazdı. Aradaki fark şu, biz doğru planlıyoruz. Bu planlamalar çerçevesinde yol alıyoruz, yol alırken de konuşmak yerine yol yapıyoruz. 15 yıl önce iç ve dış hatlarda toplamda 35 milyon yolcu taşırken, geçen yıl 193 milyon yolcu taşıdık. 55 adet aktif havalimanımız var. 50 ülkede 60 noktaya uçarken bugün 120 civarında ülkede 296 noktaya uçuyoruz. O dönemde sadece büyük 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken bugün 76 il bölünmüş yollarla birbirine bağlı. Önümüzdeki yılsonuna itibariyle 81 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlanmış olacak" dedi.

"5G’Yİ İLK KULLANAN ÜLKELERDEN OLACAĞIZ"

Dünya 4G’yi konuşurken Türkiye’nin 4.5G’ye geçtiğini vurgulayan Arslan, bu sektörden yıllık 95-96 milyar liraya varan bir pazarın varlığından bahsetti. 2020 yılında 5G’ye geçen ilk ülkelerden olacaklarını belirten Bakan Arslan, takip edilen öncü ülkelerden biri olacaklarını kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de düzenlenen operasyonlara ilişkin konuşan Bakan Arslan, “Masum insanlar terörden mağdur olunca bize el aman diyorlar. Biz ecdattan hep kucak açmayı, gelen misafirlere geri çevirmeden ağırlamayı gördük ve yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu sonsuza kadar devam edemez. O masum insanların kendi köylerine, kendi ilçelerine dönmeleri gerekiyor. Komşudaki yangını bizim söndürmemiz lazım. Komşuda yangın varken seyrederseniz, nasıl olsa bana bir şey olmaz derseniz, yarın o yangın sizin bahçenize sıçrar, dün siz komşuya yardım etmediğiniz için o da size yardım etmez. O yüzden komşudaki yangını söndürmek zorundayız. O yangının bize sıçramaması için gerekeni yapmalıyız. Nitekim yapıyoruz. Onun için bir takım çevreler kuduruyor. Diyorlar ki; Geçmişte biz Türkiye’ye bir rol biçiyorduk, Türkiye o role göre hareket ediyordu. Şimdi Türkiye diyor ki; Hayır senin biçtiğin role göre değil, insanımızın ihtiyacı olan duruma göre hareket edeceğim diyor. Türkiye’nin başarısını çekemiyorlar‘’ şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından program soru cevap şeklinde devam etti. Basına kapalı gerçekleşen soru cevabın ardından program sona erdi.

(Oğuzcan Yazar /İHA)