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Bakan Arslan Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanları 1. Toplantısı’na katıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Bakü’de düzenlenen Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanları 1. Toplantısı’na katıldı.

Bakan Arslan Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanları 1. Toplantısına katıldı

29 Kasım 2016 17:08

Dün akşam saatlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bugünkü temaslarına devam ediyor. Bakan Arslan Bakü’de düzenlenen Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanları 1. Toplantısı’na katıldı. İlk defa düzenlenen Türk Keneşi Ulaştırma Bakanları toplantısına Türkiye ve Azerbaycan’ın Bakanlarının yanı sıra Kazakistan ve Kırgızistan’ın Bakan yardımcıları katıldı. Toplantı sonunda PTT ile Azerpost arasında mutabakat muhtırası imzalandı.

  Konuşma yapan Bakan Ahmet Arslan, “Bakü’de gerçekleştirdiğimiz etkinlik ve benzer toplantılar, bilgi alışverişini de artırarak, sadece bir ülkeye yönelik çözüm önerilerini değil, bölgesel ve küresel anlamda tüm ülkeler için uygulanabilir çözüm önerilerinin oluşturulmasına vesile olacaktır. Bilgi birikimlerinin ve tecrübelerin ülkeler arasında paylaşılması oldukça önemli. Ülkemizdeki mevzuatı tek bir çatı altında toplamak ve dünya ile uyum sağlamak adına Elektronik Haberleşme Kanununu çıkardık. E-Devlet ve bilgi toplumu oluşturmaya yönelik de çalışmaları başlattık. Kurum ve kuruluşlarımızın hizmetlerini hızla elektronik alana taşıyarak e-devlet hizmeti vermeye başladık. Bütün bu e-devlet hizmetlerini tek bir platformdan erişilmesini sağlamak amacıyla da e-devlet kapısı projesini gerçekleştirdik. E-Devlet strateji ve eylem planımızı hazırlayıp uygulamaya koyduk. E-Devlet ve Siber güvenlik konularında ortak projeler ve tecrübe paylaşımında da bulunabiliriz. Ayrıca, uluslararası ICT konulu toplantılarda ortak tavır sergileyebilmemiz için önceden konu başlıklarını belirleyerek, ortak tavır sergilememizin de bu konseyin de başarısı açısından önemli olduğuna düşünüyorum” diye konuştu.

  Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Arslan, “Bilgi ve işetişim teknolojileri ve bu alan dünya için çok önemli. Bizim de özellikle Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan birlikte hareket etmemiz ve coğrafyada bu alandan, ileri teknoloji alanından yararlanmamızı çok önemsiyoruz. Bu alanda işbirliği yapmak adına çok güzel bir konsey kurduk. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın riyasetiyle. Dolaysıyla teknik ekiplerimiz çalışıyor, dün de çalıştılar biz bunları karar altına aldık. Bir sonraki toplantının Türkiye’de yapılmasını karar verdik. Herkes bilsin ki bu gelişen ve büyüyen teknolojinin özellikle çok önemli olduğu bu alanda biz bugün toplanan ülkeler olarak her zaman işbirliği yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu işbirliği hem ülkelerimize hem de ülkelerimizin insanına ve dünyaya hayırlı sonuçlar doğuracaktır. Bu konuda ben Azerbaycan’a, değerli bakanımıza ev sahipliğine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Arslan toplantıdan sonra Azerbaycan İletişim ve İleri Teknoloji Bakanı Ramin Guluzade ile bir görüşme gerçekleştirdi. Coğrafyanın her iki ülkeye avantajlar sunduğunu vurgulayan Ahmet Arslan, “Coğrafi konumumuzu bizim projelerle taçlandırmamız gerekiyor, projelerle daha ileri taşımamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlarımız sonuna kadar birbirini ve projelerini destekliyor. Bize düşen onların çizdiği bu yolda gereğini yapmaktır. İnşallah sizinle birlikte hem iki ülkenin beraber yapabileceği projeler hem ülkelerimizin etrafındaki diğer ülkelerle yapabileceğimiz projeler konusunda, özellikle ICT alanında bilgi ve iletişim teknolojileri çok gelişiyor. Dünya posta kongresinde çok iyi işbirliği sağladık” ifadelerini kullandı. Görüşmede iki ülke arasındaki ulaştırma ve iletişim alanlarında işbirliği konuları ve ortak atıla bilecek konular değerlendirildi.
 

Kamil Nadirli 

Etiketler: ahmet arslan, Azerbaycan, bakü


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