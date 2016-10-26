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Bakan Arslan: 'Bir bataklığı kurutarak bataklıktan prestij projesi oluşturduk'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 3. havalimanında hava trafik kontrol kulesi temel atma törenine katıldı. Arslan, “Bir bataklığı kurutarak bataklıktan bir prestij projesi oluşturduk" dedi.


26 Ekim 2016 16:42

Pininfarina ve AECOM tarafından tasarlanan 3. havalimanının hava trafik kontrol kulesinin temeli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından atıldı. Törene İGA Havalimanları İnşaat CEO’su Yusuf Akçayoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, İGA Yönetim Kurulu üyeleri ile tasarımcı firmalar ve çok sayıda davetli katıldı.
Temel atma töreni öncesinde Bakan Arslan ve beraberindeki heyet, firma yetkilileri ile kule hakkında kısa bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası kule temelinin atılacağı alana gelen Bakan Arslan, yaptığı konuşmada Türk sivil havacılığının son yıllarda yaşadığı büyümeye dikkat çekerek, “Bugün 180 milyon yolcuya hizmet eder hale geldik. Bu yolcuların 61 milyonu Atatürk Havalimanı’ndan. Ülkemiz sivil havacılığının gelişmesi ile kıyasladığınızda Atatürk Havalimanı yetersiz. Geçmişte belki büyük düşünmediğimiz için, belki Türkiye’nin geleceğinin bu kadar büyüyeceğini hesaba katmadığımız için etrafında yapılaşmaya izin vermişiz. Atatürk Havalimanı daha fazla büyüme şahsına sahip değil. Hep bir şeyler kattık, terminal olarak, pist olarak ama yetersiz. Yine 15 yıl önce hizmete giren Sabiha Gökçen'i düşündüğünüzde ‘bu havalimanı niye yapıldı’ diyenler vardı. Özellikle havacılık sektöründeki serbestleşme çerçevesinde bugün Sabiha Gökçen 20 milyon üzerinde yolcuya hizmet ediyor” diye konuştu.

“Günde 15 bina bitirecek beton döküyor arkadaşlar ”
3. havalimanında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Bakan Arslan, “Bugün artık pistlerimiz de ortaya çıktı. Birinci pistin neredeyse 2 bin 800 metrelik kısmının asfaltı dökülmüş durumda. Onun yanında emergency pist ve onun yanında taksi yolu yapılıyor. Aynı şekilde diğer pistler yapılacak. Bin kilometre fiberoptik kablodan bahsediliyor. Günde 10 bin metreküp yapısal beton dökülüyor buraya. Kalıbı ile demiri il işi hazırlıyorsunuz, günde 10 bin metreküp beton döküyorsunuz. 15 katlı, her katı bir daireden oluşan bir bina düşünün, günde 15 bina bitirecek beton döküyor arkadaşlar. 3 ayda bir baraj bitirecek büyüklükte bir iş yapıyor. Proje içinde gerçekten çok rekor barındırıyor” şeklinde konuştu.

“Bir bataklığı kurutarak bataklıktan bir prestij projesi oluşturduk”
Havalimanında şu anda 20 bin kişinin çalıştığını, önümüzdeki yıl ise bu rakamın 30 bine ulaşacağını söyleyen Bakan Arslan, “Bir bataklığı kurutarak bataklıktan bir prestij projesi oluşturduk. İnşaat alanında günde 30 bin eve ekmek götürecek bir istihdam olacak. Karayolları Genel Müdürlüğü üzerine düşeni yapmak adına yol bağlantılarını yapıyor. Havalimanına metro bağlantısı ile ilgili biz İBB’den devralarak Ulaştırma Bakanlığı olarak yapmak için bakanlar kuralı çıkardık” dedi.

“Bakanlık olarak elimizi taşın altına koyduk"
15 Temmuz'a da değinen Bakan Arslan, "Türkiye’nin büyümesini çekemeyenler Türkiye’ye çelme takmak istiyorlar. Çelme takmak isteyenleri anlamak normal, çünkü ticaret yapıyorsunuz, rekabet yapıyorsunuz. Rakibinizin büyümesini istememeniz bir anlamda anlaşılabilir. Ancak bunları esnaf anlayışı ile yapmak lazım. Ne yazık ki rakiplerimizi bu adabın dışına çıkarak, ülkemizde hainleri maşa olarak kullanıp bu işlerin önüne geçmek için her türlü hainliği yapıyorlar. Bunu 15 Temmuz’da ve terör olaylarında da gördük. Nasıl böyle büyük bir projeyi bitirmek adına bakanlık olarak elimizi taşın altına koyduk, vatandaş da aynı düşünceyle 15 Temmuz’da meydanlara indi, millet olma şuuruyla iradesine sahip çıktı. Milletin bu tanka karşı duruşu olduğu sürece inşallah gerek kamu tarafı, gerek özel sektör olarak el ele vereceğiz, bunun gibi nice projeler yapacağız. Bu konuda herkes kendi üzerine düşen dersi alsın. Özellikle terör örgütleri ve onlara destek verenler bu dersi almalı” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından temel atma butonuna basıldı. Tören toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
Bittiğinde dünyanın ‘sıfırdan yapılan’ en büyük havalimanı unvanına sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın (İYH) ödüllü hava trafik kontrol kulesinin temeli atıldı. Altı ay içinde tamamlanması planlanan hava trafik kontrol kulesi, 90 metre yüksekliğinde ve 6 bin 85 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Hava trafik kontrolörleri, şu an dünyadaki en gelişmiş sistemleri kullanacaklar. İstanbul Yeni Havalimanı’nda A-SMGCS Level 4 denetleme sistemi kullanılacak. Uçaklar iniş yaptıktan sonra park pozisyonuna kadar yerdeki ışıkların yönlendirmesi ile hareket edecekler, follow-the-green konseptine sahip olacak.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Harun Basat 

 

Etiketler: ahmet arslan


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