Bakan Arslan: 'Bu ülke dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar için de büyümek zorunda'

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Konya Valiliğinde düzenlenen ‘Konya Ulaştırma Projeleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve bölge milletvekillerinin yer aldığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, Konya’ya AK Parti hükümetleri döneminde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 6 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi.

“Sadece Ankara’dan planlamak yetmez”

Bakan Arslan bugün gerçekleşen toplantıda Konya’nın bütün ulaşım projelerinin masaya yatırıldığını belirterek, “Değerli arkadaşlarla bütün projeleri masaya yatırdık. Ne durumdayız, ne hedefliyoruz, bu hedefe erişmek için her birimize düşen görev nedir biz bunu tekrar masaya yatırdık. Çünkü biz biliyoruz ki sadece Ankara'dan planlamak, yapıyorum demek yetmez. Bu konuda köprü konumundaki milletvekilleri son derece önemlidir. Ankara'da yapılanları il’de yapılanlarla birleştirmek anlamında onlara düşen çok önemli görevler vardır. Hakeza Ankara'da yaptığımız çalışmalarla ilgili sayın valimizin ve büyükşehir belediye başkanımızın yaptığı çalışmaların birbirini tamamlıyor olması son derece önemlidir. O yüzden bugünkü toplantıda bütün taraflar Konya'daki bütün projeleri tekrar masaya yatırdık. Çünkü Konya son derece önemli. Neden ? Nedeni şu; Konya bir üretim üssü ve bu üretim üssünün Akdeniz'e, Karadeniz'e ne kadar kısa sürede ne kadar fazla alternatiflerle eriştirirsek bu Konya’nın kalkınması anlamına geldiği gibi etrafındaki illerin de kalkınması anlamına aynı zamanda ülkemizin kalkınması anlamına geliyor. Bu anlamda karayolları projelerinin tamamını masaya yatırdık. Yaptıklarımız, yapacaklarımızı birlikte istişare ettik. Yine demiryolu anlamında Konya çok önemli bir güzergahta. Karadeniz'e erişim, İstanbul'a Marmara Bölgesine erişim, Akdeniz'e erişim, İç Anadolu’dan Doğu’ya doğru buradan İzmir'e doğru çok önemli bir kavşak noktası. Bu noktada demir yolu projelerini tekrar üzerinden geçerek istişare ettik. Hakeza lojistik merkezin, yüksek hızlı tren garı ve şehirde planlanan metroların birbiriyle uyumu, entegrasyonu ve süreçlerini istişare ettik. Bunlar son derece önemliydi. Yine iç sularımızda bazı projelerimiz var, onları konuştuk. Havacılık sektöründe Konya havalimanı ve yine yaklaşık üç yıldır hizmet veren modern terminali ile bütün bunları istişare ettik” dedi.

“Konya’ya 13 yılda 6 milyar lira yatırım yapıldı”

Bakan Ahmet Arslan, AK Parti hükümetleri döneminde Konya’ya Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 6 milyar lira yatırım yapıldığını aktardı. Bakan Arslan şöyle konuştu:

“Bakanlığımız tarafından 13 yılda yaklaşık 6 milyar Konya'ya yatırım yapılmış ve yine Konya'da şu an devam eden projelerimizin tutarı 4 milyar 250 milyon lira. Bunun şu ana kadar 1 milyar 250 milyon lirası ödenmiş durumda. Yaklaşık 3 milyar liralık devam eden projeler var. Arkadaşlarımızla istişare edip yakında başlayacağız ihalesini yapacağız dediğimiz projeler dahil değil. Onları da üzerine koyduğunuz zaman gerçekten çok ciddi bir proje portföyü var. O yüzden Konya elbette ki, ülkemiz için hükümetimiz için önemli ama Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak da ülkenin ulaşılabilir, erişilebilir olması çok önemli. Konya bir kavşak noktası bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz.”

“Türkiye, dünya mağdurları ve mazlumları için büyümek zorunda”

Bakan Arslan, Türkiye’nin dünya mazlumları ve mağdurları için de büyümesi gerektiğini dile getirerek, “Bu ülke sadece 80 milyon için değil dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar için de büyümek zorunda. Bu büyümenin de yolu güçlü bir Türkiye'den geçiyoruz. Güçlü Türkiye için de çok çalışmamız lazım. Bunu zaten yapıyoruz. Allah'a şükür güçlü Türkiye konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başbakanımız önderliğinde hükümet olarak, milletvekilleri olarak yerelde de belediyelerimiz teşkilatlarımız, valilerimiz ve kaymakamlarımızla birlikte sorumluluğumuzun bilincindeyiz” şeklinde konuştu.

H.İbrahim Parlak - Mustafa Yaşar Beşer