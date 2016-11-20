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Bakan Arslan: 'Bugün 180 milyonu geçmiş durumdayız'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti iktidara geldiğinde haya yoluyla 34 milyon yolcu taşınırken, bugün taşınan yolcu sayısının 180 milyonu geçtiğini söyledi.

Bakan Arslan: Bugün 180 milyonu geçmiş durumdayız

20 Kasım 2016 11:41

Kars Harakani Havalimanı yeni pat sahasının temel atma törenine katılmak üzere Kars’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, Kars milletvekilleri, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve çok sayıda partili ile bürokrat tarafından karşılandı. Havanın oldukça soğuk olduğu törende konuşan Bakan Arslan, havacılık sektöründe Türkiye’nin çığır açtığını belirterek, “Türkiye’de bugün 7 merkezden 55 havalimanına uçuyoruz. AK Parti hükümetleri başlarken yılda 34 milyon yolcu taşınırken, Türkiye’de iç hat, dış hat bugün 180 milyonu geçmiş durumdayız. Bunlar elbette ki Türkiye’nin gururları. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Türkiye artık kabuğuna sığmıyor. Türkiye, Dünya Sivil Havacılık Teşkilatı üyeliğine seçiliyor. Bu çok önemli. Niye, havacılıkta geldiğimiz nokta sayesinde. Hangi nokta? Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Projesi dünya çapında ödüller aldı. Amacımız ödül almak değil. Biz zaten ödülümüzü peşin almışız. Halkın desteği, milletin desteği, bizim peşin peşin aldığımız ödüllerdir. Amacımız o ödülün hakkını verip halkımıza hizmet etmektir. Halka hizmeti Hakk'a hizmet bilerek inşallah bu kutlu yolda yürümektir” diye konuştu.

Bakan Arslan, daha sonra SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte Digor Bacalı köyüne yaptırılan 12 derslikli okulun açılışına katılmak üzere Digor ilçesine hareket etti. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: ahmet arslan


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