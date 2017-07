Bakan Arslan: 'Büyük projeler sadece İstanbul ve Ankara'yı ilgilendirmiyor'

Ayancık ilçesinde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Arsla, bir tesiste düzenlenen yatırımları değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Arslan yaptığı açıklamada, Sinop'un doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir il olduğunu, kendilerinin de yaptıkları ve yapacakları yatırımlarla bu güzellikleri dünyaya tanıtmak istediklerini bildirdi. Sinop Havalimanının, yapımı devam eden yeni terminal binasının kısa sürede hizmete gireceğini vurgulayan Arslan, Türkiye'nin özellikle son on beş yılda ulaşım alanında büyük gelişmeler kaydettiğini anlattı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi büyük projelerin ülkenin kalkınmasına gelişmesine önemli katkılar sunduğuna işaret eden Arslan, “Avrupa'dan kalkan bir yükün Asya'ya giderken Türkiye üzerinden gidebilmesi için ulaştırmanın, büyük projelerinin tamamlanmış olması lazım ki Türkiye üzerinden geçen her tırdan biz para alalım. Her trenden, her kamyondan, hava sahamızı kullanan her uçaktan, limanımıza uğrayan her gemiden para alalım ki böylece Türkiye büyüsün ve 81 iline yatırım yapacak kaynağı olsun. Demek ki büyük projeler sadece İstanbul ve Ankara'yı ilgilendirmiyor. Sinop'u da, Kars'ı da Mersin'i de ilgilendiriyor. Biz böyle bakıyoruz. Böyle baktığımız için de 81 ilimize yatırım yapıyoruz” dedi.

Daha sonra ise Arslan, Sinop Valiliğini ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Vali Hasan İpek ise Bakan Arslan'a gemi maketi ve el yapımı bıçak hediye etti.

Osman Aksu