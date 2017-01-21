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Bakan Arslan: 'Dünden daha çok çalışmalıyız'

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşması için dünden daha çok çalışmak gerektiğini vurgulayarak. “Bu kapsamda PTT’nin küresel bir oyuncu olma hedeflerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunu da 40 bin kişilik PTT ailesinin özverisi ile gerçekleştirebileceğimize inancım tamdır” diye konuştu.

Bakan Arslan: Dünden daha çok çalışmalıyız

21 Ocak 2017 09:51

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Antalya’da gerçekleştirilen PTT Yönetim Koordinasyon Toplantısı’na FaceTime ile bağlanarak bir konuşma yaptı. PTT’nin özellikle son yıllarda önemli bir gelişme gösterdiğinin altını çizen Arslan, bu durumun dünyada da kabul gördüğünü söyledi. Arslan, “Dünyanın neresine gidersek gidelim, UPU Dünya Posta Kongresi’ni çok başarılı ve örnek olacak şekilde gerçekleştirmiş olmaktan dolayı tebrik alıyoruz. Bundan dolayı da, çok büyük mutluluk duyuyoruz. PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik başta olmak üzere tüm PTT ailesine bu başarıdan dolayı teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin buna ihtiyacı var”
Bakan Arslan, söz konusu başarının aynı zamanda yeni bir sorumluluk yüklediğini de ifade ederek, “Dünya posta sektörünün 4 yıl boyunca izleyeceği strateji İstanbul Stratejisi ismiyle anılacak olmasının omzumuza yüklediği yeni bir sorumluluk var. PTT artık küresel bir oyuncu iddiasını gerçekleştirme yolunda daha da iddialı hale geldi. Bu yolda da koyduğumuz hedeflere elbette ki, 40 bin kişilik PTT ailesi ile beraber gerçekleştireceğiz” dedi. PTT mensuplarının bu sorumluluğun fakında olarak gecesini gündüzüne katarak vatandaşların hizmetini güler yüzle yapacağından şüpheleri olmadığının altını çizen Arslan, “Ama bir taraftan da bu kamu kurumu olarak insanımıza hizmet ediyor, öte yandan bir ticari kuruluş olarak hedeflerine hızlı ve büyük adımlarla yürüyor. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Çünkü 2023, 2071 hedeflerini koymuş bir ülke olarak bunu gerçekleştirmenin yolu dünden daha fazla çalışmaktır. Bunu da 40 bin kişilik PTT ailesinin özverisi ile gerçekleştirebileceğimize inancım tamdır. Elbette ki, bu yolda bizlere de ne görev düşüyorsa onu yapmaya hazırız” ifadesini kullandı.  


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