Bakan Arslan: 'Dünyada 10 büyük projenin 6’sı Türkiye’de'

AK Parti 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak üzere Kars’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı havaalanında Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Rektör Sami Özcan, kurum ve daire amirleri ile partililer karşıladı. Bakan Arslan, havaalanından AK Parti Kars Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’nin yapılacağı DSİ Toplantı Salonu’na geçti. Burada konuşan Bakan Arslan, “Son dönemlerde dünyada devam eden 10 büyük projenin 6’sının Türkiye’de olduğunu biz memnuniyetle biliyoruz. Ama biz biliyoruz da Türkiye’nin başarısını çekemeyenler, Türkiye’nin güçlenmesini, büyümesini çekemeyenlerin kuruluşlarının ağzından bu ifadenin açıklanmış olması, bunun kayıtlara düşmüş olması çok önemli. Söylenen son dönemlerde dünyanın gidişatına yön veren 10 büyük projenin 6’sı Türkiye’de yapılıyor. Bundan memnun olmamak, bundan mutlu olmamak mümkün değil. Sadece 15 yılda ihracat rakamımız 35 milyar dolardan 158 milyar dolara geldi. Neredeyse 40 katı. Avrupa ve dünya ekonomik krizlerle uğraşırken, Türkiye IMF’ye olan borcunu, AK Parti’den önce bizim başımıza boyunduruk şekilde takılan o borcunu temizlemekle kalmadı, geçen sene dünyanın en büyük büyüme oranını yakaladı, yüzde 7.4. Birileri Türkiye batıyor, Türkiye bitiyor, Türkiye yok oluyor, Türkiye’nin ekonomisi batıyor derken, Türkiye onlara inat dünyaya bir ders daha verdi. Dedi ki sizlere inat dünyanın en büyük büyüme oranını gerçekleştireceğim. G- 20 dediğimiz dünyanın sürükleyicisi olan 20 ülke içerisinde bir numara Çin’den de, Hindistan’dan da önde Allah razı olsun sizden. Sizlerin desteği devam ettikçe biz inşallah bundan sonra da rekorlar kırarak geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye’de sadece ulaştırma alanında 382 milyar yatırım yapıldı”

Türkiye’nin sadece ulaştırma alanında 382 milyar liralık yatırım yaptığını ifade eden Bakan Arslan, “Sadece bizim bakanlımızda 15 yılda AK Parti hükümetleri olarak yaptığımız yatırım 382 milyar Türk lirası, 382 katrilyon. Düşünün IMF kapılarında 100 milyon, 200 milyon borç bulmaya çalışan bir Türkiye’den sadece ulaştırma alanında 382 milyar para, yatırım yapan bir Türkiye’ye geldik. Helalı hoş olsun. Geçmişte de bu Türkiye vardı, geçmişte de bu kaynaklar vardı. Ama birileri o kaynakları çarçur ediyordu. Birileri batık bankalar marifetiyle o paraları yurt dışına kaçırıyordu. Allah'a şükür AK Parti ile birlikte o devirler geride kaldı. Biz ülkemizin ürettiği kaynakları ülkemizin imkanlarını, insanımızın ihtiyacına harcıyoruz. İnsanımızın ihtiyacına harcadığımız içinde bu rakamlar gerçekleşiyor” diye konuştu.

“Dünyanın gıpta ile izlediği olmasın diye can attığı, Türkiye’nin yolunu kesmeye çalıştığı Kanal İstanbul’u yapıyoruz”

Dünyanın en büyük havalimanının İstanbul’a yapıldığına dikkat çeken Arslan, “Sadece bu mu? Dünyanın sayılı ülkeleri yüksek hızlı trenle tanışmışken, Türkiye yüksek hızlı tren işletmecisi ülke haline geldi. Bunu yaparken İstanbul’dan iki kıtayı denizin altından bağlayan Marmaray’ı yaptık. İki kıtayı denizin altından bağlayan Avrasya’yı yaptık. İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul, İzmir otoyolu, Osmangazi Köprüsü dahil yaptık. Ve bugün bunlarla yetinmediğimizi ortaya koyuyoruz. Ortaya koyduğumuz için de 1915 Çanakkale Köprüsü’nü yapıyoruz. İstanbul’da dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Dünyanın gıpta ile izlediği, olmasın diye can attığı, Türkiye’nin yolunu kesmeye çalıştığı Kanal İstanbul’u yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Işık Çapanoğlu-Serkan Erkoç