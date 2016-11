Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği İhracat Zirvesi 2016’ya katıldı. Zirve kapsamında konuşma yapan Bakan Arslan, “Artık globalleşen dünyada, küreselleşen dünyada ülkemizin büyümesini ve ileriye doğru yürümesini sağlamak adına ihracatı görmezlikten gelmememiz mümkün olmasa gerek. O yüzden haketmeden, Alın teri dökmeden, içeride çok tüketmeye, İçeride suni bir refah artışı oluşturmaya çalışmak ve bununla yetinmek kesinlikle sürdürülebilir bir durum değil. O yüzden diyoruz ki Türkiye'nin ihracat yapması demek adeta insanın ekmeğini, aşını sağlamak demek. Bu bizim olmazsa olmazımız. 13 yıl 14 yıl öncesiyle kıyaslarsanız 30 milyar dolarlık, 36 milyar dolarlık bir ihracattan bugün 150 milyar dolara gelmiş olmamız gerçekten bir başarı. Özellikle coğrafyamızdaki, Ortadoğu bölgesindeki jeopolitik riskleri düşündüğümüzde attığımız adımlar ülkemiz açısından bizim açımızda önemli. Bunun farkındayız. Ve yine ticaret partnerlerimizi bir çoğuyla kıyaslarsanız Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkaslar, Karadeniz bölgesindeki krizlere rağmen bu büyüme rakamlarının yakalamak gerçekten bizim açımızdan çok önemli. Ve yine küresel talebin zayıf seyretmesinin etkisiyle ocak- eylül döneminde yakaladığımız 104 milyar dolar bence küresel krizle ve dünyadaki ihracat pazarının daralmasıyla kıyasladığınız zaman yine bir başarı. Ancak bu başarıyla yetinmememiz lazım” diye konuştu.

2023 hedeflerinde 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi olduğunu vurgulayan Bakan Arslan, “Hedeflerinizi büyük koymazsanız alacağınız mesafe, alacağınız yol da o oranda küçük olsa gerek. O yüzden biz hedefleri büyük koyuyoruz. Bu büyük hedeflere erişmek adına da hükümet olarak, bakanlık olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ulaştırmada, denizcilikte, haberleşmede özellikle bu alanlardan sorumlu bakanlık olarak erişilebilirliği, ulaşılabilirliği hedef olarak ortaya koyduk ve ticaret için bunların olmazsa olmaz olduğunu da biliyoruz. Biliyoruz ki ihracat hedefleri ülkemiz için olmazsa olmaz. Ancak sizin bunları yapabilmeniz için de ulaşım ve iletişimde alt yapıyı uygun hale getirmek olmazsa olmaz. Onun için biz 14 yıllık süreçte ulaştırmanın her alnında kara yolunda, deniz yolunda, havacılıkta bugüne kadar 304 milyar yatırım yaptık. Ve şuan devam eden projelerin büyüklüğü yaklaşık 260 milyar TL. Bunun yarısı harcanmış durumda, yarısın ise harcayacağımız rakamlar” şeklinde konuştu.

Bakan Arslan, ülkenin görece geri kalmış yerlerinde arz oluşturduklarını söyleyerek, “Gerek Batı'da gerek ülkemizin kalkınmışlık seviyesi diğer yerlere göre yüksek olan yerlere çok ciddi bir talep var. Biz ulaştırma alt yapı projelerini yaparken bu talebe karşılık bir arz oluşturuyoruz. Talebe yetiştirmeye çalışıyoruz. Ancak ülkemizin geri kalmış yerlerinde talep yok deyip eğer proje yapmazsak, kalkınmışlık farkı çok daha artacak. Onun yerine Doğuda Güneydoğuda ülkemizin görece daha geri olan yerlerde tam tersine biz arz oluşturuyoruz. Yol yapıyoruz, havalimanı yapıyoruz, demir yolu yapıyoruz ki arz bu sefer talebi oluştursun ve bölgeler arası kalkınmışlık farkı da azalmış olsun. Ben biliyorum ki yatırımcının ülkenin her yerine gidebilmesi için yatırımcının erişimini ulaşımını sağlamanız lazım. O zaman ülkenin her yerinde havalimanı da yapmanız lazım, karayolu da yapmanız lazım ki erişimi ulaşımı kolaylaştırasınız. Özellikle kıyılarımızda yabancı bayraklarla gezen tekneler, yatlar yat turizmi önemli ancak hiçbirimizin hoşuna gitmiyor. Türk Bayrağı'na geçişle ilgili onun önündeki KDV, ÖTV, gümrük ve veraset intikal vergileriyle ilgili düzenlemelerinde çalışmasını bitirdik” ifadelerini kullandı.

Bakan Arslan sözlerine şöyle devam etti: “Biliyoruz ki özellikle küresel ekonominin söz konusu olduğu, özellikle internet çağında erişimin saniyelerle olduğu bir ortamda dünyayla rekabet etmemiz lazım. Çatır çatır rekabet etmemiz lazım. Rekabette ileri derecede matematik bilmemiz lazım. İleri derecede ticaret bilmemiz lazım, bu konuda ihracatçılarımızın başarısı küçümsenmeyecek azımsanmayacak bir durumda. O yüzden elbetteki ileri matematiği de kullanarak teknolojiyi de kullanarak, hele karların yüzde üçlerle, beşlerle, onlarla konuşulduğu bir ortamda özellikle dünyayla rekabet etmememiz için sizin ciddi bir mücadele vermeniz gerekiyor. Çama biliyorum ki değerli müsteşarım bu mücadeleyi verirken sadece özel sektörden beklemek yanlış. Biz kamu kuruluşları olarak biz hükümet olarak da bize ne düşüyorsa her her zaman her platformda en doğruyu bulmak adına tartışarak, bazen fotoğrafın arka tarafını biz göremeyebiliriz siz bize gösterirsiniz. Bazen de siz göremeyebilirsiniz biz size gösteririz. Yanlış yoldaysak fotoğrafın arka tarafını da görüp bu yanlışlıktan vazgeçeriz. Ama doğru paydada buluşup birbirimizi paydaşı olduğumuzu unutmadan hedefe sağlıklı yürümemiz lazım. Hele 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra, hele bizi çekemeyenleri gördükten sonra dünyadaki pastadan pay alan Türkiye Cumhuriyetini ve onun olmazsa olmazı ihracatçılarımızı görüp de çelme takmaya çalışanları bizi sırtüstü düşürmeye çalışanları gördükten sonra birlikteliğimiz çok daha önemli. Bizim bu meydanları boş bırakmamazı lazım 15 Temmuz'da ki hainlere karşı terör örgütlerine meydanları boş bırakmamızı lazım ama ülkenin kalkınması 2023- 2053- 2071 hedeflerine erişmek adına dünya ticaret meydanı çok önemli o meydanda da paydaşlar olarak birbirimizi yalnız bırakmadan hedefe yürümemiz lazım diyorum.”

