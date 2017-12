Bakan Arslan: 'Eskisi gibi temel atıp arkamızı dönmüyoruz'

Tekirdağ-Hayrabolu yolunun temel atma töreninde konuşma yapan Bakan Ahmet Arslan, "Gerçekten muhteşem bir şantiye. Bir çalışma başladı, değerli vekilim buranın 20 yıl içerisinde bitirileceği konuşuluyor dedi. Muhtemelen 2020 ile 20 sene karıştırıldı biz eskisi gibi temel atıp arkamızı dönüp durmuyoruz biz temel atıyoruz, aynı şekilde takip ediyoruz ve işleri bitiriyoruz" diye konuştu.

"Ülkemizin yüz akı olan Tekirdağ sanayisinde üretilen ürünlerin de Avrupa pazarına ulaştırılması açısından bu yatırımlar son derece önem taşıyor" diyen Bakan Arslan, "Önceleri Tekirdağ komşu illerle Edirne ile Kırklareli ile İstanbul ile bölünmüş yollarla bağlanma durumu vardı ama çok şükür AK Parti iktidarı ile birlikte artık Tekirdağ komşu illeri ile değil diğer ilçeleriyle de birbirine bölünmüş yollarla bağlanıyor. Eskiden borç para alabilmek için el pençe divan duruyorduk o noktalardan bugün yatırımları yaptığımız bu noktalara durumlara geldik. Şu an devam eden projelerimizin bedellerini üste koyarsanız 4 milyar dolarlık devam eden paradan bahsediyoruz. Bir başka ifadeyle 11 milyardan 12 milyardan fazla devam eden projelerimiz var. Elbette ki bunları sizin sayesinde yapıyoruz. Yedi düvele karşı 15 Temmuz’da olduğu gibi her zaman arkamızda her zaman yanımızda her zaman bizlerle birlikte olduğunuz sürece elbette bizlere düşen bu millete hizmetkar olmaktır. Bundan sonra da inşallah bu çalışmalar devam edecek" şeklinde konuştu.

"Tekirdağ’da, üretilen ürünler Çin’e kadar gidebilecek"

Bakan Arslan, "Tekirdağ için önemli olan İstanbul Halkalı’dan Kapıkule’ye, Avrupa’ya bağlayacak olan hızlı tren projesini Ocak ayında konuşurken arkadaşlarla ihale sürecini başlatacağız demiştik, ihale sürecini başlattık. Bu proje ile Tekirdağ’da, Hayrabolu’da üretilen ürünler Çin’e kadar gidebilecek. Ülkemizde denizcilik önemli ama uluslararası deniz güvenliğini sağlamak için Tekirdağ’da merkezimizi kurduk, hizmete girdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı yurt dışı programlarında gururlandığı, onur duyduğu anları da katılımcılarla paylaşan Bakan Arslan, "Sudan’daydık, Tunus’taydık, Çad’daydık. Şunu bilin ki dünyadaki mazlumlar, mağdurlar, ezilenler de Türkiye’yi umut olarak görüyor. Yükselen, büyüyen Türkiye’yi umut olarak görüyor ve elbette ki güçlenen, büyüyen Türkiye’nin güçlü liderini umut olarak görüyor. Ona da kendi gözlerimle kendi kulaklarımla şahit oldum. İnşallah biz ülkemizi daha ileriye taşırken dünyadaki mazlumlara, mağdurlara her zamanki gibi destek olacağız. Bu konuda hiç şüphe yok 15 yıldır verdiğiniz destekle yürüyoruz, bundan sonra da inşallah verdiğiniz destekle yürüyeceğiz" diye konuştu.

Bakan Arslan konuşmasının ardından Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan, Metin Akgün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile diğer protokol üyeleri kürsüde hazırlanan butona basarak temsili olarak ilk harcı temele döktü.

Emre Gülle - Serdar Şahin - Vedat Bayraktar