Bakan Arslan: “Gensoru verdiklerine, vereceklerine pişman oldular”

Sarıkamış-Karakurt-Erzurum 2’nci kısım yol temel atma töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Bu ülke geçmişte de bu coğrafya da vardı, bu ülke insanı geçmişte de üretiyordu. Ama birileri bunu şantiyeye çeviremiyordu, birileri bunu yola çeviremiyordu, birileri bunu ülkeye hizmete çeviremiyordu. Peki, neye çeviriyorlardı? Rantiyeye çeviriyorlardı. Bizim yaptığımız millete hizmet kervanında söz söyleyip rantiye oluşturmak değil. Millete hizmet kervanında söz verip onun gereğini yapmak. 10 gün önce Mecliste bir gensoru vardı. Güya bizi eleştiriyorlardı. Değerli hemşerilerim niye eleştiriyorlardı biliyor musunuz? Şunun için; çok proje yapıyoruz, çok ihale yapıyoruz, çok şantiye yapıyoruz, bunları yaparken de en hızlı yöntem ne ise onu kullanıyoruz. Çünkü bizim beklemeye tahammülümüz yok, insanımıza hizmet yaparken yılların geçmesine tahammülümüz yok. 2 sene içerisinde, 3 sene içerisinde bitsin, insanımızın hizmetine sunalım diye acelemiz var. İşte bu acele kapsamında çok iş yapınca Ulaştırma Bakanlığı AK Parti dönemlerinin her zaman en önemli bakanlığı olmuş, her zaman milletimizin gururu olmuş, her zaman gurur duyduğumuz millete hizmetkarlık etmiş. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle” dedi.

“Ben senin gibi ömrümü boşa geçirmemişim ki çıkayım kürsüde boş konuşayım”

İşte bundan rahatsız olanlar Ulaştırma Bakanlığı’nın başarısının üstüne başarı koymasına, iş üstüne iş koymasından rahatsız olanlar Ahmet Arslan’ın yolunu keselim, Ulaştırma Bakanlığı’nın yolunu keselim, işler yapılmasın diye gensoru verildiğini ifade eden Bakan Arslan, “Ama ne oldu? Değerli vekillerim şahit, oradalardı. Sizler şahitsiniz ekran başından seyrettiniz gensoru verdiklerine, vereceklerine pişman oldular. Niye? Çünkü yaptığımız çok şey var, yapabileceğimiz çok şey var, söyleyebileceğimiz çok hizmetimiz var. İşte kürsüye çıkıp yaptıklarımızı söyleyince, yapacaklarımızı söyleyince, bu milletin hizmetinde olmaya devam edeceğimizi söyleyince pişman oldular. Dediler ki; kürsü de bu projelerden bahsetme. Güzel de kardeşim, ben senin gibi ömrümü boşa geçirmemişim ki çıkayım kürsüde boş konuşayım. Ben iş yapmışım, iş yapan bir hükümetin, iş yapan bir partinin bakanı olarak söyleyebileceğim çok şey var, ifade edebileceğim çok şey var. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylemek değil icraat söyleme şansım var, işte yaptığım oydu. Çıktım icraatları söyledim ve bundan rahatsız oldular. Kusura bakmasınlar, biz onları rahatsız etmeğe devam edeceğiz. Neyle? Hizmetlerimizle. Biz hizmetlerimizi yapacağız, sizin hayatınızı kolaylaştıracağız, varsın onlar rahatsız olsunlar, varsın onlar gensorular versinler. Biz AK Parti gurubu olarak milletimizden aldığımız destekle millete hizmet etmek adına tek yürek, tek bilek, tek fertmiş gibi davranarak hepimiz bir kişiyiz, birimiz hepimiz diyerek yol alıyoruz, bundan sonra da inşallah yol almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Işık Çapanoğlu