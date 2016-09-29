Bakan Ahmet Arslan, bu sabah İzmir’deki medya temsilcileri ile yaptığı toplantıda, erken seçim konusundaki soruyu yanıtladı. Bir gazetecinin, “Yatırımların açılış tarihinin öne alınması erken seçim hazırlığı olabilir mi?” sorusuna cevap veren Bakan Arslan, Türkiye'de geçmişte bir yıl içerisinde iki kez seçim yapıldığı dönemler olduğunu, seçimden güçlü çıkan bir parti, istikrarlı bir hükümet bulunduğunu belirterek, “Kimsenin böyle bir beklentisi yok. Seçim olmadan 3,5 yıl daha insanlara hizmet edip ‘insanlarımızın ve ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayalım' derken millet her gün bir seçim tartışması getiriyor ülke gündemine. Herkesi seçim havasına sokarsan beklediğimiz başarıyı, beklediğimiz verimi bu süreçten alamayız. ‘Başbakan 81 il gezecek.’ Başbakanın böyle bir açıklaması yok ama gazetelerde manşet. ‘Başbakan teşekkür turuna çıkacak.’ Zaten yaptığımız o. Her gittiğimiz ortamda bunu yapıyoruz. Herhangi bir seçim söz konusu değil. Olması için bir gerekçe de yok” diye konuştu.