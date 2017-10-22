Bakan Arslan, Kahramanmaraş’ta yatırımları inceledi

Bir dizi ziyaretler ve açılışlar için Kahramanmaraş’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yapımı devam eden Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde bulunan tünelleri yerinde inceleyerek, çalışmaların 2 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Bakan Arslan, “Kahramanmaraş’ın en önemli projelerinden biri olan yolu Kahramanmaraş-Göksun yolu, 124 kilometrelik bir yol, çok önemli bir ana arteri yüksek standartlı bir yol haline getiriyoruz. Bu 124 kilometrelik yolun yaklaşık 87 kilometrelik kısmını daha önce bitirmiştik. Onun şimdi sıcak asfalt çalışmaları yürütülüyor ve daha önce yaptığımız en büyüğü 4 bin 600 metre olan çift tüneli daha önce hizmete sunmuştuk” ifadesini kullanarak sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdi de hizmete sunulmaya hazır olma aşamasına gelen, iki tünelimizi daha inceleme şansını yakaladık. Bunlardan bir tanesi 2 bin 600 metre bu güzergah üzerindeki 13 tünelden ikinci büyük tünel. Burada da çalışmalar bitti. Şimdi, aydınlatma elektromekanik ve diğer aksamlar ile ilgili işlemler yapılıyor. Bu sene içinde inşallah burayı da bitirmiş olacağız. Böylece biz 5 tane tüneli de tamamlamış olacağız. Geriye kalan 7 tünelde ve o 7 tünelin de dahil olduğu varyantta da çalışmalarımız devam ediyor. Ancak orada etap etap tünelleri hizmete sunma şansımız yok.

Çünkü varyantın tamamının bitmesi ve başlangıç ve bitiş noktası birleşmiş olsun. 2 yıl içerisinde bitirilmesi ve Kahramanmaraşlıların ve bölgenin hizmetine sunulması adına olağanüstü bir çalışma var. Bizde bugün bu çalışmayı yerinde denetleyerek inceleyerek daha fazla nasıl hızlandırabilir onları da tekrar arkadaşlarımızla konuşmuş olacağız. Yaklaşık 2 buçuk milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz ancak yerine getireceği ve ifa edeceği görev bu bölgenin ulaşımının kolaylaştırılması adına üstlendiği fonksiyonu çok önemli olacak.”

Tünel çalışmaları sonrası Kahramanmaraş ziyaretini sonlandıran Bakan Arslan, havayoluyla Ankara’ya hareket etti.

Muhammet Özer - Halil Koyun

