Diğer
Kategoriler

Bakan Arslan, Kahramanmaraş’ta yatırımları inceledi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde yapımı süren tünellerde yaptığı incelemenin ardından, “Çalışmaların 2 yıl içerisinde bitirilmesi, Kahramanmaraşlıların ve bölgenin hizmetine sunulması adına olağanüstü bir çalışma var” dedi.

Bakan Arslan, Kahramanmaraşta yatırımları inceledi

22 Ekim 2017 23:09

Bir dizi ziyaretler ve açılışlar için Kahramanmaraş’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yapımı devam eden Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde bulunan tünelleri yerinde inceleyerek, çalışmaların 2 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Bakan Arslan, “Kahramanmaraş’ın en önemli projelerinden biri olan yolu Kahramanmaraş-Göksun yolu, 124 kilometrelik bir yol, çok önemli bir ana arteri yüksek standartlı bir yol haline getiriyoruz. Bu 124 kilometrelik yolun yaklaşık 87 kilometrelik kısmını daha önce bitirmiştik. Onun şimdi sıcak asfalt çalışmaları yürütülüyor ve daha önce yaptığımız en büyüğü 4 bin 600 metre olan çift tüneli daha önce hizmete sunmuştuk” ifadesini kullanarak sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdi de hizmete sunulmaya hazır olma aşamasına gelen, iki tünelimizi daha inceleme şansını yakaladık. Bunlardan bir tanesi 2 bin 600 metre bu güzergah üzerindeki 13 tünelden ikinci büyük tünel. Burada da çalışmalar bitti. Şimdi, aydınlatma elektromekanik ve diğer aksamlar ile ilgili işlemler yapılıyor. Bu sene içinde inşallah burayı da bitirmiş olacağız. Böylece biz 5 tane tüneli de tamamlamış olacağız. Geriye kalan 7 tünelde ve o 7 tünelin de dahil olduğu varyantta da çalışmalarımız devam ediyor. Ancak orada etap etap tünelleri hizmete sunma şansımız yok.

Çünkü varyantın tamamının bitmesi ve başlangıç ve bitiş noktası birleşmiş olsun. 2 yıl içerisinde bitirilmesi ve Kahramanmaraşlıların ve bölgenin hizmetine sunulması adına olağanüstü bir çalışma var. Bizde bugün bu çalışmayı yerinde denetleyerek inceleyerek daha fazla nasıl hızlandırabilir onları da tekrar arkadaşlarımızla konuşmuş olacağız. Yaklaşık 2 buçuk milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz ancak yerine getireceği ve ifa edeceği görev bu bölgenin ulaşımının kolaylaştırılması adına üstlendiği fonksiyonu çok önemli olacak.”

Tünel çalışmaları sonrası Kahramanmaraş ziyaretini sonlandıran Bakan Arslan, havayoluyla Ankara’ya hareket etti. 

Muhammet Özer - Halil Koyun
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç