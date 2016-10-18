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Bakan Arslan, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüştü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Bakan Arslan, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncıyla görüştü

18 Ekim 2016 15:03

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa’ya geldi. Bakan Arslan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşmede Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de hazır bulundu.

Bakan Arslan, kabulde yaptığı konuşmasında, çözüm sürecini desteklediklerini, Kıbrıs Rum kesiminin bu sürece ayak uydurmasını temenni ettiklerini ifade etti. Bulunacak çözümün Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahına katkı yapması gerektiğini belirten Arslan, "Bize düşen görev, KKTC’deki projeleri bir an önce bitirip, hem Kıbrıs Türkü’nün daha rahat bir ulaşım sistemine kavuşması hem de KKTC’nin ekonomisine katkı sağlamak" dedi. Arslan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ile iyi bir işbirliğinin bulunduğunu, Dürüst ile ziyareti esnasında pek çok proje üzerinde çalışma yapacaklarını söyledi.

Akıncı: "Akıl yolunda buluşma imkanı var, yeter ki realist davranılsın"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde yaptığı açıklamada, imkansızın talep edilmemesi, makul davranılması halinde adada bir çözüme ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk tarafının 48 yıl önce başlayan müzakerelerde iyi niyetle yer aldığını, ancak her şeyin bir doyum noktası olduğu gibi, burada da bir doyum noktasına gelindiğini ifade etti. Türkiye ile yakın istişare içerisinde sürdürülen müzakere sürecinde, gerçekçi yaklaşım sergilendiği takdirde tüm tarafların kazançlı çıkacağı yol bulma imkanının mevcut olduğunu kaydeden Akıncı, "Akıl yolunda buluşma imkanı var, yeter ki realist davranılsın, gerçekçi olunsun, makul ölçüler içerisinde olunsun, neyin mümkün neyin mümkün olmadığını Rum tarafı iyi hesap etsin, bizim gösterdiğimiz iyi niyeti onlar da sergilesin, o zaman anlaşılamayacak bir şey kalmaz. Ama sürekli imkansızı talep edersek ve bunu bile bile, mümkün olmayacağını göre göre sloganların arkasına saklanırsak, o zaman bir yere varmak mümkün olmaz" dedi.

Yıl sonuna kadar bulunan iki buçuk ayın önemini vurgulayan Akıncı, iki tarafın menfaatini sağlayacak bir çözümün ciddi avantajlar sağlayacağını belirtti. Akıncı, yapılan araştırmaların Ada’nın güneyinde bulunan doğal gaz kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine sevkinin en mantıklı seçenek olduğunu gösterdiğini belirtti. Bulunacak çözümün bölgeye barış ve huzur gelmesine katkı da yapacağını belirten Akıncı, "Ama dediğim gibi bu, Rum tarafının son dönemde sergileyeceği tavra çok bağlı olacak" dedi.
Ulaştırma, haberleşme, iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili olarak ise Akıncı, KKTC’nin bu alanlarda mutlaka kendisini geliştirmesi ve yenilemesi gerektiğini, dünyaya açılan en önemli kapı sayılan Ercan Havalimanı’nın da yeni şekliyle hizmete girmesini arzu ettiğini belirtti. 

Emir Abdurrahman Bulut
LEFKOŞA 


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