Bakan Arslan: 'Meral Akşener FETÖ’nün ağzıyla Cumhurbaşkanını eleştiriyor'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 24 Haziran seçimleri öncesinde Ordu Caddesi üzerinde bulanan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaptı. Bakan Arslan, ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’i eleştirdi.

Ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin geçmişte kendi partisini yönetmeye layık görülmediğini hatırlatan Bakan Arslan, “Kars kalkınıyor, Kars büyüyor, bölünmüş yollarıyla, tren yollarıyla, havalimanıyla, hastaneleriyle, kesimhanesiyle, Lojistik Merkezi ile Organize Sanayisi ile yaptığımız okul yatırımlarıyla, eğitim yatırımlarıyla Kars büyüyor. Bu büyümenin devam etmesi lazım. Bunun siz çok iyi farkındasınız. Ve bir şey daha Kars eskiden kaderine terk edilmiş, dedik ya Kars’ın şimdi ulaşılabilir olması lazım, erişilebilir olması lazım, dünyanın her yerine bölünmüş yollarla bağlanması lazım, tam bunu söylerken çıktı. Ana muhalefet partisinin adayı dedi ki, hani o kendi partisini yönetmeye dahi layık görülmeyen var ya, dediler ki, benim partimi yönetmeye layık değil ama Türkiye’yi yönetecek. Türkiye’yi nasıl yönetecek?” şeklinde konuştu.

Bakan Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

“Yolları durduracakmış, köprüleri durduracakmış, viyadükleri durduracakmış, tünelleri durduracakmış. Ey mübarek bunları durdurduğunda biz 20 sene öncesine, 40 sene öncesine, 30 sene öncesine geri gideriz. Biz nasıl kalkınacağız. Nasıl büyüyeceğiniz. O dediğim fabrikalar ham maddeyi hangi yoldan getirecek. Ürettiğin malın, bir maddeyi hangi yoldan gönderecek. Dünya şunu iyi biliyor, dünya biliyor ki, eğer sanayi büyüyecekse, endüstri büyüyecekse, kalkınma olacaksa, ekonomik olarak gelişecek isen katma değer oluşturacaksa, bunların olmazsa olmazı ulaştırma projeleridir. Çünkü ulaştırma bütün sektörlerin lokomotifidir. Ne diyor. Ben lokomotiften vazgeçeceğim. Değerli hemşerilerim, lokomotif olmasa, vagonu neyle götüreceksiniz. Bir sürü vagonunuz var. Ama lokomotifi yok. Neyle göndereceksiniz. Köylüm, muhtarım, traktörün yok. Römorkun var. Traktör yoksa römorku yükledin. Nasıl taşıyacaksın. Bu aynen buna benziyor diyor ki, ulaştırma projelerinden vazgeçeceğim. Ama Türkiye’yi büyüteceğim. Kusura bakmayın, sizin Türkiye’yi ne hale soktuğunuzu biz çok iyi biliyoruz. Sizin derdiniz Türkiye’yi o eski günlere döndürmek.”

Bakan Arslan, “Hele birisi var. Sivas’tan çıkmış, Sivas’ta yüksek hızlı tren yapıyoruz, yüksek hızlı tren inşallah bu sene sonu bitecek. Sonra da ver elini Erzincan, ver elini Erzurum, ver elini Kars, buraya kadar gelecek. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, bunlar yüksek hızlı tren yapıyorlar. Niye havalimanları yapıyorlar bunlar, niye bölünmüş yol yapıyorlar bunlar, yapınca göç hızlanırmış, ya arkadaş ben bunları yapıyorum ki İstanbul’daki, Ankara’daki, Antalya’daki desin ki ben Kars’a kolay gidiyorum. Kars’taki üniversiteyi tercih ederim. Ben Ardahan’daki üniversiteyi tercih edeyim. Doktor desin ki evet ben Kars’a giderim hastanede çalışırım. Çünkü kolay giderim, öğretmen desin ki, öğretim üyesi desin ki, evet ben Kars’a kolay giderim. Kars yaşanılır bir şehirdir. İstediğim zaman gelirim annemi babamı görürüm. Çocuğumu görürüm. Sen yüksek hızlı tren yapmayacaksın, sen bölünmüş yol yapmayacaksın, havalimanı yapmayacaksın, neymiş efendim göç olur. Ya zaten siz Kars’ı 15 sene önce satılık şehir haline getirince, millet zaten göçüp gitti. Biz şimdi ne yapıyoruz diyoruz ki, tam tersini yapacağız tersine göç olacak. İstanbul’daki, Ankara’daki, İzmir’deki, Bursa’daki, Kocaeli’deki hemşerim Kars diye yanıp tutuşuyor. Kars’ta imkan oluşturursak onlar geri gelecekler. Biz bu projeleri yaparak tersine göçü yapıyoruz. Sen hangi zamanda kalmışsın, senin kafan hangi zamana çalışıyor, sen ortaokul öğrencisi kadar bu projelerin neye yaradığını bilmiyorsun. Sonra dönüm ülkeye Cumhurbaşkanlığı mı yapacaksın” şeklinde konuştu.

“FETÖ’nün ağzıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiriyor”

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in FETÖ’nün ağzıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdiğini ifade eden Bakan Arslan, şunları kaydetti:

“Hele bir tanesi, bir tanesi çıkmış FETÖ’nün azıyla, FETÖ’nün dedikleriyle Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiriyor. AK kadroları eleştiriyor, bizi eleştiriyor. Ya be mübarek sen bugüne kadar hangi baltaya sap oldun ki, bundan sonrada dönesin bu ülkeye hizmet edesin. Recep Tayyip Erdoğan’a rakip olasın. İldeki adaylarınla Ahmet Arslan’a rakip olasın. Kusura bakma klasmanlarımız aynı değil, bakın aşıklar şehriyiz, aşıklık geleneği olan şehrin evlatlarıyız. Bu şehir çok iyi bilir eğer bir aşık, senin aşığınım klasında değilse, onunla birlikte huzura çıkarmazlar. Onunla birlikte söz söyletmezler. Onunla birlikte atışma yaptırmazlar, atışma olabilmesi için aynı kategoride, aynı kalitede aşıklar olması lazım. Aynı kalitede sazı söyletebilen, sözü söyletebilen olması lazım. İşte onların bizimle aşık atabilmesi için bizim kategorimizde olması lazım. Bizim klasımızda olması lazım. Bizim tecrübemiz de olması lazım ve bizimle birlikte AK kadrolarda olduğu gibi, bu milletin derdiyle dertlenen olmaları lazım. Bu millet için gecesini gündüzüne katması lazım ve demesi lazım ki, durmak yok yola devam. Demesi lazım ki millete hizmet ederken yorulmak yok. Çünkü millete hizmet kadar kutsal bir şey millete hizmet etmek kadar enerji veren bir şey yok.”

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Arslan ve beraberindekiler AK Parti Kars Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaptı.

Işık Çapanoğlu