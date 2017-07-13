Bakan Arslan: 'Modern İpek Demir Yolu’nun tamamlayıcısı olacak'

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yapımı tamamlanan ve 220 milyon TL’ye mal olan 4 adet kavşak köprüsünün açılışı, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın katılımıyla gerçekleşti.

“Türkiye’nin başına çorap örmek isteyenlere millet dur dedi”



Açılış töreninde konuşma yapan Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, “Yapacak bir şeyi olmayanlar, düşünmeyenler sadece konuşurlar. Kaldı ki AK Parti konuşmak yerine icraatını yapar ve vatandaş bizzat o icraatın kullanıcısı olarak yaşar, görür ve takdirini ortaya koyar. 15 yıldır Rabbim milletimizi başımızdan eksik etmesin, bu takdirini bu millet her zaman ortaya koydu. Biz vatandaşımızla ve milletimizle birlikte konuşuyoruz. En güzel konuşmayı 15 Temmuz’da yaptık. 15 Temmuz’da dünyanın desteklediği ve onlara maşalık eden hainlerin Türkiye’yi karanlık günlere götürmek istediği bir ortamda milletimiz dinine, diline, ırkına ve mezhebine ve etnik yapısına bakmadan, bin yıldır bu coğrafyada olduğu gibi millet olma şuuruyla topyekun meydanlara çıktı ve konuştu. İki şey söyledi: Dedi ki ey hainler, ey dış güçlere maşalık etmek isteyenler, bu ülkeyle ilgili sakın ha yanlış şeyler düşünme. Bu ülkenin başına çorap örmeyi düşünme, o çorabı döner senin başına geçiririm. Nitekim o gece bu millet onu yaptı. Bir şey daha yaptı ve dedi ki, ey dış güçler, ey bu ülkenin büyümesini istemeyenler, siz aklınızı başınıza alın bu ülkeyle ilgili sakın yanlış emeller beslemeyin. Bizler millet olarak sokaklara çıkar bunun cevabını veririz. Ve milletimiz o gece onunda cevabını vererek meydanlarda konuştu. Rabbim milletimizden razı olsun” dedi.

Samsun’a milyonluk yeni projeler



Kavşak köprüleri hakkında da açıklama yapan Bakan Arslan şunları söyledi: “Samsun- Tekkeköy arası, yazın özellikle bu mevsimlerde 65 bin araçlı yoğun trafik oluyor. Bir başka ifadeyle 1 saat süren bu seyahat süresi inşallah bu projelerle 10 dakikaya düşmüş olacak. Sadece bu 4 projede harcadığımız para 220 milyon TL. Bu projede kullandığımız kazık miktarı ise 37 bin 500 metre. Başkaları geçmişte aynı şeyi yapıyordu ama acısını millete yaşatıyordu. Biz 130 bin metre küp beton döktük. Bunun başka ifadesi, tam 4 bin konutluk bir ilçe yapabilecek, 15-16 bin nüfusun yaşayabileceği bir ilçe yapabilecek beton kullandık. Bunun vatandaşımız ne anlama geldiğini bilsin diye söylüyorum. Bununla yetinmiyoruz. Yine Selyeri Kavşağı Projesi’nin sözünü de buradan vermiş olalım. Onu da elbirliği içerisinde bir an önce bitireceğiz. Samsun’da birçok projemiz var. Birçok projeyi yürütüyoruz. Çarşamba - Ayvacık ayrımı 108 milyonluk projeyle 21.6 kilometre bölünmüş yolu bu sene sonunda bitiriyoruz inşallah. Havza Kurt Köprüsü yolu özellikle 20 milyonluk bir proje. 12,8 kilometre yine bölünmüş yol haline getiriyoruz. Bunu da önümüzdeki yıl bitireceğiz. Ladik-Taşova yolu. Bölünmüş yol haline getiriyoruz ve 44 kilometrelik bir proje. 50 milyon bedeli var. İnşallah bunu da 2019’da bitirmiş olacağız. Asarcık - Kavak yolu, 86 milyonluk bir proje. 25 kilometre bölünmüş yol bunu da 2019 da bitireceğiz. Çarşamba - Ayvacık ve Taşova yolu 65 kilometrelik bölünmüş yol ve 236 milyonluk bir proje. Bu proje için de süreci başlattık. 2019 yılında bunu da bitireceğiz. Samsun - Kavak yolunu söylemeye gerek yok. Bu yolun konforunu hep birlikte yaşıyoruz. Tam 500 milyonluk proje. 58 buçuk kilometrelik bölünmüş yol ve sıcak asfalt. Köprüler, köprülü kavşaklar, alt geçit köprüleri ve hemzemin köprülerini de bitirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Samsun - Yakakent tam 689 milyonluk bir proje. 81 buçuk kilometre bölünmüş yol ve sıcak asfaltı da bitirdik. Samsun’un içindeki Samsunluların günlük yaşamını kolaylaştıracak trafik akışını sağlayacak olan, kürtün yani Yeşilkent Kavşağı inşallah oda 44,5 milyonluk bir proje. Bunu da Kurban Bayramı’nda bitirip Samsunluların hizmetine sunuyoruz.”

Bu proje Türkiye’nin projesi



Konuşmasında Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale ve Ankara Hızlı Tren Projesi’ne değinen Bakan Arslan, “Ben bunu dünyanın her yerinde söylüyorum. Bu proje sadece Samsun’un ve Samsunlunun projesi değil, bu proje Türkiye’nin projesi. Bu proje Türkiye’yi Edirne’den Kars’a hızlı trenle uluslararası koridorları yapar hale getirdiği gibi, Karadeniz’den Akdeniz’e de aynı şekilde 200 kilometre hızla hem yolcu taşıyacak hem yük taşıyacak. Modern İpek Demir Yolu’nun tamamlayıcısı olan proje. Biz milletimize hizmet etme yoluna bakıyoruz. Bu projenin de uygulama çalışmalarını başlattık. İnşallah yakın zamanda bunlar bitecek. Uygulama projelerinin bitmesiyle birlikte de biz yapımına başlayıp Samsunumuzu Amasya, Çorum, Kırıkkale üzerinden Ankara - İstanbul’a, Ankara - İzmir’e ve Ankara - Mersin’e ve Adana’ya kadar indirecek, hızlı trenle bütünleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Samsun Havaalanı



Bakan Arslan, Samsun - Çarşamba Havalimanının da olimpiyatlardan sonra yenileneceğini, 7 Ağustos’ta 3 ay pistin kapatılacağını ve 3 ay sonra kaliteli bir pistle Samsun’a hizmet verileceğini sözlerine ekledi.

“İşlerin nasıl yapılacağını biz öğretiriz”



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise, “Bir söz verdik. O söz de, olimpiyatlara kadar bu kavşak köprüler bitecek ve organizasyon başlamadan önce hayata geçmiş olacaktı. AK Parti iktidarlarının bir özelliği var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002 yılından beri kullanmış olduğu bir söz var. Biz sözü veririz. Tarihi veririz ve onu gerçekleştiririz. Biz bunu Cumhurbaşkanımızdan böyle öğrendik. Bugün burada bu şiarla yapılan çalışmalarda söz verildi ve eser ortada. Biz petrol bulmadık. Gaz bulmadık ve ya madenler bulmadık. Bu milletin alın teriyle biriktirdiği devletine verdiği vergileri doğru yerlere harcarsanız, bu eserler ortaya çıkıyor. Bazen bize bunlar zaten sizin göreviniz diyorlar, bunları yapmak iktidar olarak göreviniz diyorlar. Onlara çok basit bir cevap veriyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birinci hükümeti değiliz. Bizden önce birçok hükümetler oldu. Özellikle 60’lı -70’li yıllarda 90’lı yıllarda bu ülkede iktidarlar vardı. Onlara neden sizin göreviniz diye söylemiyordunuz? Biz görevimizi biliyor ve yapıyoruz. Yaptığımızı da anlatıp gösteriyoruz. Onun için işimizi yaptığımızın farkındayız. Ama işi yapamayanlara da gelsinler işlerin nasıl yapılacağını biz öğretiriz bu eserlerle” diye konuştu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, açılan kavşak köprülerinin Samsun’a hayırlı olmasını temenni etti.

“Yollar bu ülkenin kan damarıdır”



Tekkeköy ilçesinde düzenlenen açılış programında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da, “Ülke ekonomisinin en önemli kan damarları yolardır. Bir ülkenin ekonomisi eğer yükselecekse ulaşım hizmetlerinin gelişmişliğinin üzerinde yükselir. Giderek gelişmekte olan Karadeniz’in en yıldızı parlayan şehri olan Samsunumuzun ulaşım alt yapısına çok önemli katkılar vermiş olan ve verecek olan bu viyadüklerin kısa sürede bitirilmesi şehrimiz halkı tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı. Bakan Arslan makam aracının direksiyonuna geçerek Bakan Kılıç ile birlikte açılışını gerçekleştirdiği yoldan geçti.

Açılış programına ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Şahin Binici - Kenan Akyüz