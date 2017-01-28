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Bakan Arslan müjdeyi verdi: Kayseri'ye hızlı tren

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kayseri’nin de en kısa zamanda yüksek hızlı tren ile tanışacağını söyledi.

Bakan Arslan müjdeyi verdi: Kayseriye hızlı tren

28 Ocak 2017 12:56

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti. Ziyaret öncesinde açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin gündeminin dolu olduğunu söyleyerek, “Bugün Kayseri’de hava soğuk ama bugün bizim için hayırlı ve sıcak bir gün olacak. Türkiye gündemi dolu. Hepimizin takip ettiği önemli konular var. Birebir bunları takip ediyoruz. Bir taraftan da şehirlerimize karşı olan görevlerimizi de yerine getirmeye çalışıyoruz. Elbette ülkemizin bütün konuları ile uğraşacağız, birebir takip edeceğiz ama bir taraftan da şehrimizin sorunlarını ihmal etmeyeceğiz. Bugün de burada çok kıymetli bakanımızı misafir ediyoruz. Türkiye’de şuanda yapılan birçok çalışma aslında değerli Başbakanımız Binali Yıldırım zamanında başlayan, şimdi de değerli bakanımızın hız vermesiyle çok daha ivme kazanıp büyüyen ve Türkiye’nin yüz akı olan projeler ile dolu. Bunların hepsinin mimarı burada” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da, Kayseri’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti. Bakan Arslan, “Bugün Kayseri’de, işleri yerinde konuşabilmenin ve çözümleri yerinde üretecek olmanın memnuniyeti ile Kayseri’deyiz. AK Parti hükumetleri olarak 14 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı dönemi de olmak üzere onların ekiplerinin öncülüğünde gerçekten ülkemiz büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Bu büyük değişim ve dönüşümü de ortaya koyduğu büyük hedeflere erişmek için gerçekleştiriyor. Bunların başında da ülkemizin artık yüksek hızlı trenler ile tanışmış olması, ülkemizin yüksek standartlı bölünmüş yollarla tanışmış olması, havacılıktaki değişim, haberleşme sistemindeki değişim, dönüşüm ve bütün bunları yaparken de bulunduğumuz coğrafyanın hakkını vermek için Avrupa’yı Asya’ya, Türkiye’nin de bundan menfaatlenecek şekilde ulaşım koridorlarına kavuşturmak için projeler gerçekleştiriyoruz. Bu konuda Kayseri geçmişten bu yana iyi bir örnektir. Güzel projeleri ve atılımlarıyla iyi bir örnektir. Bakanlığımız da bunun farkında olarak Kayseri’nin projelerini planlayarak yapıyoruz. Elbette sadece bakanlık olarak değil Kayseri’nin yerel dinamikleri ile planlıyoruz. Zaman zaman burada, zaman zaman da bunları Ankara’da masaya yatırıyoruz. Bugün de burada paydaşlarımızla masaya yatıracağız. Nerede eksikliklerimiz var, nerede tıkanıklıklarımız var ve nereleri hızlandırmamız için güzel bir çalışma yapacağız. Bu çalışmanım sonucunda da hızlı ve başarılı bir şekilde devam eden çalışmalarımızı daha da hızlandırmak için ne yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız. Biz bakanlık olarak projelerimiz konusundaki hızlanmadan memnun olacağız, Kayseri’de bu süreçleri görerek memnun olacak. Çünkü Kayseri’nin memnun olması demek ülkemizin memnun olması, ülkemizin memnun olması demek başarılı sonuçlar alması demektir. Dünyadaki mazlumların da beklentilerini yerine getiren hedeflere yürümemiz demektir” diye konuştu.

"KAYSERİ EN KISA ZAMANDA YÜKSEK HIZLI TREN İLE TANIŞACAK"

Dünyanın, Türkiye’ye gıpta ile baktığını söyleyen Arslan, Kayseri’nin de en kısa zamanda yüksek hızlı tren ile tanışacağını kaydetti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şunları söyledi: “Geçmişte projeler konuşulduğunda dede ‘ben görür müyüm?’ demiyordu. Dede, ‘Torunum görür mü?’ diyordu. AK parti ile bunlar değişti. Artık fikri ortaya koymakla sonucunu görmek arasındaki mesafeler kısaldı. Dünya bizi gıpta ile izliyor. Dünyanın 8’inci, Avrupa’nın yüksek hızlı tren hattına sahip 6’ıncı ülkesiyiz. Çok başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Kayseri bizimi için önemlidir. Dolayısıyla Ankara’dan Kayseri’ye hatta İstanbul’dan Kayseri’ye insanlarımızı seyahat edebilmesi için 250 kilometre saatlik hıza sahip yüksek hızlı trenimizin Kayseri’ye gelmesi konusu hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın daha önce verdikleri sözler çerçevesinde takip ettiğimiz bir konudur. 1/5000’lik haritalara işlenmesi ve sondaj çalışmaları şuanda devam ediyor. İnşallah Temmuz ayına kadar biz bütün bu projeleri ve sondaj çalışmalarını bitireceğiz. Bu yılın 2’inci yarısında da yapım ihalesine çıkacağız. Böylece yüksek hızlı treni artık rüya olmaktan çıkarıp inşallah birkaç yıl içerisinde bitirip İstanbul’dan Kayseri’ye yüksek hızlı tren ile seyahat ettiğimiz yeni bir ulaşım türüne de hep beraber kavuşmuş olacağız. Bu projenin öneminin farkındayız.”

(Ali Göç - Turan Bulut / İHA)

Etiketler: ahmet arslan, hızlı tren, Kayseri, mehmet özhaseki


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